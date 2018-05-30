Бабченко живий: в мережі з'явилася перша реакція Найєма (відео)

Нардеп не міг підібрати слова

У мережі показали, як народний депутат України Мустафа Найєм дізнався про те, що російський журналіст Аркадія Бабченко живий. Відповідне відео опублікувало видання "НикВести".

Відзначається, що новину Мустафі Найєму повідомили під час запису інтерв'ю. Народний обранець був шокований.

"Я нічого не розумію, взагалі", - зазначив Найєм.

"Дуже круто. Мені подобається все", - прокоментував він інформацію про інсценування смерті журналіста СБУ.

"Що я можу сказати, ну, хоч би сигнал дав, моргнув би всім", - додав нардеп, зазначивши, що він писав журналісту 29 травня, але той йому не відповів.

"Цікаво, яка реакція була у журналістів, все ах*рєлі?", - сказав Найєм.

"Це дуже круто, правда", - повторив народний обранець.

"Я не можу сказати, що Аркадій мій друг, але, чорт забирай, я дуже радий, що це сталося, по-перше, а по-друге, звичайно дуже круто, що у нас провели цю спецоперацію", - зазначив депутат.

Відео: Як Мустафа Найєм дізнався, що Аркадій Бабченко живий (YouTube / НікВесті HD)

Нагадаємо, Аркадій Бабченко живий. Журналіст не загинув вчора, 29 травня. Про це стало відомо під час брифінгу голови СБУ Василя Грицика з приводу "вбивства" журналіста.

До речі, на Майдані святкують "воскресіння" Бабченко.

Раніше повідомлялося, що Комітет захисту журналістів вимагає від України пояснень щодо Бабченко.

Термінова новина за 30 травня: Аркадій Бабченко живий (відео: РБК-Україна)