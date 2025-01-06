Багатотонні, діряві, квадратні: найдивніші гроші світу

Пластикові банкноти

На відміну від традиційних паперових купюр, деякі країни перейшли на використання пластикових банкнот. Австралія стала першою країною, яка впровадила полімерні банкноти у 1988 році.

Переваги таких купюр включають довговічність, стійкість до вологи та забруднень, а також складність підробки. Сьогодні пластикові гроші використовуються в Канаді, Новій Зеландії, В’єтнамі та інших країнах.

Проте в умовах екстремальної спеки та вологого клімату вони можуть деформуватися, що обмежує їх використання в деяких регіонах.

Пластикова румунська банкнота (фото: Вікіпедія)

Банкноти, що світяться

Дизайн південнокорейських банкнот став інноваційним завдяки ідеї створення купюр, що світяться. Південнокорейські розробники вирішили полегшити життя людям, які розплачуються в темряві, наприклад, в таксі вночі.

Особливість таких купюр полягає в тому, що світиться лише верхня частина, на якій нанесена спеціальна фарба. Ця фарба світиться без потреби в ультрафіолетовому освітленні.

Кожна купюра має свій відтінок світла: 1000 корейських вон (KRW) - синій, 5000 KRW - червонуватий, а 10 000 KRW - зеленуватий. Такий дизайн робить використання купюр зручнішим у темних умовах, що дуже практично для повсякденного життя.

Південнокорейська банкнота, яка світиться - при свтілі (фото: ebay.com)

Південнокорейська банкнота, яка світиться - у темряві (фото: ebay.com)

Квадратні монети

Зазвичай монети мають круглу форму, але існують і винятки. На Карибських островах, таких як Аруба і Багами, використовуються квадратні монети.

Наприклад, на Арубі в обігу є монета номіналом 50 центів, відома як "йотин", яка має квадратну форму зі заокругленими кутами. На Багамах випускається монета в 15 центів аналогічної форми. Такі монети не лише виділяються своїм дизайном, а й полегшують їх розпізнавання на дотик.

Квадратні монети використовують у багатьох країнах (фото: portlandcoins.blogspot.com)

Монети з отвором

Монети з отвором у центрі зустрічаються в різних культурах і епохах. У Данії з 1990-х років випускають монети з отворами, щоб незрячі люди могли легко визначити їхній номінал на дотик.

Монети номіналом 1, 2 і 5 крон мають отвори різного діаметра. Крім того, такі монети можна нанизати на мотузку для зручності носіння. Подібні монети з отворами також використовувалися в Японії та Китаї.

Різні види монет с отворами (фото: coincommunity.com)

Долари Діснея

У тематичних парках і магазинах Disney у США використовувалася власна валюта - долари Діснея. Купюри номіналом 1, 5, 10 і 50 доларів прикрашені зображеннями популярних персонажів, таких як Міккі Маус і Гуфі.

Ці гроші приймалися до оплати на території парків, магазинів і круїзних лайнерів Disney. Хоча в 2016 році випуск доларів Діснея був припинений, вони залишаються популярними серед колекціонерів. Їхній унікальний дизайн і обмежена кількість роблять їх цінними сувенірами.

Долари Діснея (фото: Вікіпедія)

Камені Раї

На острові Яп у Мікронезії в ролі валюти використовувалися величезні кам’яні диски з отворами в центрі, відомі як камені Раї. Розмір таких "монет" варіювався від кількох сантиметрів до кількох метрів у діаметрі.

Через їхню масивність камені рідко переміщували; право власності передавалося усно. Незважаючи на те, що камені Раї практично вийшли з обігу, деякі племена досі використовують їх у традиційних церемоніях. Вважається, що ця система стала прообразом сучасних криптовалют.

Камень Раї (фото: Вікіпедія)