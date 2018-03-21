"Балаган завершен": в России журналистка назвала поклонников Путина "приматами"

"Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов"

Российская журналистка Росина Буданс раскритиковала людей, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Путина и назвала их "приматами". После этого ее отстранили от работы. С критикой женщина выступила в эфире радиостанции "Радио СВ", передает Камчатка-Информ.

"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность, так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами", - сказала Росина в прямом эфире.

"Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" – заявила Буданс.

20 марта журналистку отстранили от работы.

Видео: Росина Буданс назвала россиян "приматами" (YouTube/Новости Камчатки)

"Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо", - прокомментировала свои слова ведущая.

Директор радиостанции сказал, что звонков сверху об увольнении журналистки не поступало.

Как ранее сообщалось, известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял вероятный результат выборов президента в РФ.