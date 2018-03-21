Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Балаган завершен": в России журналистка назвала поклонников Путина "приматами"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 17:32
Фото: журналистка Росина Буданс (facebook.com-Росина Буданс)
Фото: журналистка Росина Буданс (facebook.com-Росина Буданс)

"Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов"

Российская журналистка Росина Буданс раскритиковала людей, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Путина и назвала их "приматами". После этого ее отстранили от работы. С критикой женщина выступила в эфире радиостанции "Радио СВ", передает Камчатка-Информ.

"Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность, так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами", - сказала Росина в прямом эфире.

"Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан — это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?" – заявила Буданс.

20 марта журналистку отстранили от работы.

Видео: Росина Буданс назвала россиян "приматами" (YouTube/Новости Камчатки)

"Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо", - прокомментировала свои слова ведущая.

Директор радиостанции сказал, что звонков сверху об увольнении журналистки не поступало.

Как ранее сообщалось, известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял вероятный результат выборов президента в РФ. 

"Уничтожение человечества": российский писатель рассказал о целях политики Кремля "Другая гражданская позиция": в Крыму увольняют учительницу за отказ прийти на выборы (аудио)
Теги: Владимир Путин, журналистка
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top