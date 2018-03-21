"Балаган завершений": у Росії журналістка назвала прихильників Путіна "приматами"

"Стабільно відстійна життя в країні, повній енергетичних і інших ресурсів"

Російська журналістка Росина Буданс розкритикувала людей, які голосували на президентських виборах за Володимира Путіна і назвала їх "приматами". Після цього її відсторонили від роботи. З критикою жінка виступила в ефірі радіостанції "Радіо СВ", передає Камчатка-Інформ.

"Балаган, звичайно, завершено, і хто купив оселедчик на виборчій дільниці і горілочку в магазині за рогом, напевно сьогодні радісно святкує. Стабільність, так, здається, ви це називаєте? Стабільно відстійна життя в країні, повній енергетичних та інших ресурсів, країні, де політики будують собі замки за кордоном, а пенсіонери вмирають від голоду і холоду, інваліди не можуть вийти на вулицю, а працівники соціально-значущих професій ледве зводять кінці з кінцями", - сказала Росина в прямому ефірі.

"Така стабільність восторжествувала. А ось у мене останнім часом все частіше складається враження, що я живу в країні, де 74% громадян — це примати. Окремий привіт, до речі, тим, хто у нас, на Камчатці, робив казково красиві вкидання у виборчі урни. Як вам ночами спиться, друзі, стабільно?" – заявила Буданс.

20 березня журналістку відсторонили від роботи.

Відео: Росина Буданс назвала росіян "приматами" (YouTube/Новини Камчатки)

"Я дуже рідко говорю про політику, тільки коли мене це сильно хвилює. Я просто сказала те, що думала. І пішла якась бурхлива реакція, якісь дзвінки з уряду, відсторонення від ефіру. Перевертають мої слова, крутять нові смисли навколо однієї фрази. Все це так в дусі нашого часу і так безглуздо", - прокоментувала свої слова ведуча.

Директор радіостанції сказав, що дзвінків зверху про звільнення журналістки не надходило.

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