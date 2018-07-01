Не только банты и реверанс: что обязана делать дочь Кейт Мидлтон

Детей приучают к протоколу "с пеленок"

Дочь герцогини Кембриджской Кейт Мидлтон Шарлотта, не смотря на свой юный возраст, достаточно уверенно придерживается протокола и позирует на камеру. Об этом сообщает Viva.

Так, юная девочка должна изучать иностранные языки. В свои три года она знает не только английский, а и испанский. Ним с девочкой занимается няня Мария Борелло, уроженка Испании. Более того, в будущем девочка будет изучать французский язык.

Также Шарлотта не может сидеть за одним столом со взрослыми членами королевской семьи. Причиной этого является то, что девочка не сможет светскую беседу и придерживаться манер.

Юная Шарлотта, согласно протоколу, обязана носить платья с воротничком, носить банты, закалывать волосы и одевать только классическую обувь.

Более того, маленькая девочка обязана надевать платья в тон нарядов Кейт Мидлтон.

Однако наиболее важной обязанностью Шарлотты является ровная спина. Как известно, Елизавета II не позволяет себе расслабиться и сутулиться. Поэтому запрещает делать это и своим родным.

Кстати, отец герцогини Сассекской Томас Маркл уже неоднократно удивлял общество неординарными выходками и высказываниями. В этот раз он сказал, что вся королевская семья, включая Меган, решила негласно объявить ему бойкот и не принимать мужчину в качестве полноправного члена семьи. Также Томас добавил, что королева Великобритании планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом, но избегает любых контактов с ним.

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