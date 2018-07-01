Не тільки банти і реверанс: що зобов'язана робити дочка Кейт Мідлтон

Дітей привчають до протоколу "з пелюшок"

Дочка герцогині Кембриджської Кейт Мідлтон Шарлотта, не дивлячись на свій юний вік, досить впевнено дотримується протоколу і позує на камеру. Про це повідомляє Viva.

Так, юна дівчинка повинна вивчати іноземні мови. У свої три роки вона знає не лише англійську, а й іспанську. Ним з дівчинкою займається няня Марія Борелло, уродженка Іспанії. Більш того, в майбутньому дівчинка буде вивчати французьку мову.

Також Шарлотта не може сидіти за одним столом з дорослими членами королівської сім'ї. Причиною цього є те, що дівчинка не зможе світську бесіду і дотримуватися манер.

Юна Шарлотта, згідно протоколу, зобов'язана носити сукні з комірцем, носити банти, заколювати волосся і вдягати лише класичне взуття.

Більш того, маленька дівчинка зобов'язана вдягати сукні в тон вбрання Кейт Мідлтон.

Однак найбільш важливим обов'язком Шарлотти є рівна спина. Як відомо, Єлизавета II не дозволяє собі розслабитися і сутулитися. Тому забороняє робити це і своїм рідним.

До речі, батько герцогині Сассекської Томас Маркл вже неодноразово дивував суспільство неординарними витівками і висловлюваннями. Цього разу він сказав, що вся королівська родина, включаючи Меган, вирішила негласно оголосити йому бойкот і не приймати чоловіка в якості повноправного члена сім'ї. Також Томас додав, що королева Великобританії планує зустріч з президентом США Дональдом Трампом, але уникає будь-яких контактів з ним.

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