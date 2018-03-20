Батальон волонтера Яны Зинкевич удостоился почетной награды (фото)

Добровольцы получили орден "За спасение жизни"

Известная волонтер Яна Зинкевич и другие добровольцы батальона "Госпитальеры" получили почетную награду – орден "За спасение жизни". Об этом Зинкевич рассказала на своей странице в соцсети Facebook.

"Большая честь для всех добровольцев батальона "Госпитальеры" получить орден "За спасение жизни", - рассказала волонтер.

"Не существует в мире такой единицы измерения, которой бы можно было определить ценность каждой спасенной жизни. Наивысшего почета и уважения заслуживают те, кто оказывает медицинскую помощь нашим бойцам, эвакуирует раненых, кто, рискуя собой, выносит людей из пожара или вытаскивает из водоема, те, кто дает шанс появиться на свет еще одному человеку", - написала Яна Зинкевич, командир батальона "Госпитальеры" УДА.

Фото: Награда (facebook.com/yana.hospitallers)

"Уважение и спасибо тем, кто поддерживает украинское войско помогает отчаявшимся вновь почувствовать вкус жизни" - такими словами началась церемония награждения, где наряду с "Госпитальерами" кавалерами ордена стали другие множество почетных людей", - отметила Зинкевич.

Фото: Госпитальеры (facebook.com/yana.hospitallers)

Церемония прошла в Марийском духовном центре в Зарванице.

"Получить награду и передать ее на базу батальона были уполномочены подруга Алиса Котик и друг Восточный Волк", - добавила волонтер.

Она рассказала, что орден "За Спасение Жизни" имени академика Леонида Ковальчука — общественная награда, которой награждаются медицинские работники, работники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, и другие лица (группа лиц) за мужество и героизм, проявленные при спасении жизни людей, при исполнении служебного или гражданского долга в условиях, связанных с риском для собственного здоровья, а также за систематический труд и научные открытия в области медицины, что позволило сохранить здоровье украинской нации.

Награда была учреждена в 2016 году.

Скриншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)

Кстати, волонтер Яна Зинкевич поразила весенним украинским образом.