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Батальйон волонтера Яни Зінкевич удостоївся почесної нагороди (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 09:46
Фото: Яна Зінкевич та інші волонтери (facebook.com/yana.hospitallers)
Фото: Яна Зінкевич та інші волонтери (facebook.com/yana.hospitallers)

Добровольці отримали орден "За спасіння життя"

Відома волонтер Яна Зінкевич та інші добровольці батальйону "Госпітальєри" отримали почесну нагороду – орден "За спасіння життя". Про це Зінкевич розповіла на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Велика честь для всіх добровольців батальйону "Госпітальєри" отримати орден "За спасіння життя", - розповіла волонтер.

"Не існує у світі такої одиниці виміру, якою б можна було визначити цінність кожного врятованого життя. Найвищої пошани та поваги заслуговують ті, хто надає медичну допомогу нашим бійцям, евакуює поранених, хто, ризикуючи собою, виносить людей з пожежі чи витягує з водойми, ті, хто дає шанс з’явитися на світ ще одній людині", - написала Яна Зінкевич, командир батальйону "Госпітальєри" УДА.

 

Фото: Нагорода (facebook.com/yana.hospitallers)

"Пошана і дякую тим, хто підтримує українське військо чи допомагає зневіреним знову відчути смак життя" - такими словами розпочалася церемонія нагородження, де поряд з "Госпітальєрами" кавалерами ордену стали інші безліч почесних людей", - відзначила Зінкевич.

Фото: Госпітальєри (facebook.com/yana.hospitallers)

Церемонія пройшла в Марійському духовному центрі в Зарваниці.

"Отримати нагороду та передати її на базу батальйону були вповноважені подруга Аліса Котик та друг Східний Вовк", - додала волонтер.

Вона розповіла, що орден "За Спасіння Життя" імені академіка Леоніда Ковальчука — громадська відзнака, якою нагороджуються медичні працівники, працівники державної служби України з надзвичайних ситуацій, та інші особи (група осіб) за мужність і героїзм, виявлені при рятуванні життя людей, під час виконання службового або громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для власного здоров’я, а також за систематичну працю і наукові відкриття в галузі медицини, що дало змогу зберегти здоров’я української нації.

Нагорода була започаткована у 2016 році.

Скріншот поста (facebook.com/yana.hospitallers)

До речі, волонтер Яна Зінкевич вразила весняним українським образом.

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Теги: волонтеры, награда, Яна Зінкевич
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