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Беглый нардеп Онищенко показал селфи с голливудской звездой (фото)

STYLERLIFE        13.06.2018 - 09:26
Фото: Александр Онищенко (facebook.com aleksandr.onyshenko)
Фото: Александр Онищенко (facebook.com aleksandr.onyshenko)

Нардеп, скрываясь от украинского правосудия, неплохо проводит время

Беглый украинский депутат Александр Онищенко, который стал отцом ребенка спортсменки Анны Ризатдиновой, показал селфи со всемирно известным актером Леонардо Ди Каприо. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Selfie from Di Caprio", - кратко подписал фото беглый нардеп.

Скриншот поста (instagram.com/aleksandr_onyshenko)

На фото Онищенко сидит в компании Ди Каприо и еще одного мужчины.

Фото: instagram.com/aleksandr_onyshenko

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот снимок.

Скриншот комментариев (instagram.com/aleksandr_onyshenko)

Напомним, что 16 июня 2016 года Аппарат ВРУ зарегистрировал представление о снятии неприкосновенности, задержание и арест депутата парламента от группы "Воля народа" Александра Онищенко. 17 июня 2016 суд постановил арестовать или отпустить под залог в размере 200 млн гривен одного из подозреваемых по делу Александра Онищенко.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины сняла с Онищенко депутатскую неприкосновенность, дав согласие на привлечение к уголовной ответственности.

10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило запрос в Интерпол для установления местонахождения Онищенко, заявлявшего о политическом характере уголовного дела. 19 октября 2016 года НАБУ сообщило о том, что выявило у Онищенко паспорт гражданина Греции.

Известно, что в Германии Онищенко приобрел старый особняк с конюшнями, что называется хутор Айнхаус близ городка Герцлаке, расположенного недалеко от границы с Нидерландами.

Ранее сообщалось, что украинский нардеп-беглец Онищенко сделал селфи в кабинете президента.

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Теги: Леонардо Ди Каприо, Александр Онищенко
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