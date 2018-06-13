Біглий нардеп Онищенко показав селфи з голлівудською зіркою (фото)

Нардеп, переховуючись від українського правосуддя, непогано проводить час

Біглий український депутат Олександр Онищенко, який став батьком дитини спортсменки Ганни Ризатдиновой, показав селфи зі всесвітньо відомим актором Леонардо Ді Капріо. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Selfie from Di Caprio", - коротко підписав фото біглий нардеп.

Скріншот поста (instagram.com/aleksandr_onyshenko)

На фото Онищенко сидить у компанії Ді Капріо і ще одного чоловіка.

Фото: instagram.com/aleksandr_onyshenko

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей знімок.

Скріншот коментарів (instagram.com/aleksandr_onyshenko)

Нагадаємо, що 16 червня 2016 року Апарат ВРУ зареєстрував подання про зняття недоторканності, затримання і арешт депутата парламенту від групи "Воля народу" Олександра Онищенка. 17 червня 2016 суд постановив заарештувати або відпустити під заставу в розмірі 200 млн гривень одного з підозрюваних у справі Олександра Онищенка.

5 липня 2016 року Верховна Рада України зняла з Онищенко депутатську недоторканність, давши згоду на притягнення до кримінальної відповідальності.

10 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направило запит в Інтерпол для встановлення місцезнаходження Онищенко, який заявляв про політичний характер кримінальної справи. 19 жовтня 2016 року НАБУ повідомило про те, що виявило в Онищенко паспорт громадянина Греції.

Відомо, що в Німеччині Онищенко придбав старий особняк із стайнями, що називається хутір Айнхаус поблизу містечка Герцлаке, розташованого недалеко від кордону з Нідерландами.

Раніше повідомлялося, що український нардеп-утікач Онищенко зробив селфи в кабінеті президента.

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