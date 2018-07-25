В Бердянске появилась юная звезда, которая собирает толпы поклонников на улице (видео)

Фото: pixabay

У пятилетнего музыканта уже есть фанаты

В Бердянске Запорожской области пятилетний Марк Косинский собирает толпы поклонников прямо на улице. Об этом сообщается в сюжете "ПроБердянск".

Юный барабанщик настолько хорошо играет, что некоторы слушатели думают, это фонограмма. Однако это не так, ведь Марк начал играть в три года.

"Он начал барабанит в три года. Правда, тогда он брал в руки все, что близко лежало, и стучал по всему — зубными щетками по тазику, по кружке, по банкам для детского питания и так далее. Так как я сам музыкант, я услышал, что он стучит не просто так, что у него очень хороший слух. Поэтому я купил ему вначале игрушечные барабаны, а позже уже приобрел установку", - рассказал отец музыканта Дмитрий Косинский.

Видео: Пятилетний барабанщик (youtube.com/ТРК Юг)

Сам Дмитрий тоже музыкант, джазовый. Он обучался в Донецкой консерватории. Сын пошел по стопам отца. Благодаря своему таланту он уже начал зарабатывать деньги, которые собирается потратить на невесту.

"Люди смотрят, бросают денежку, и у него на нее уже свои планы. У него есть невеста, и он хочет ее сводить в аквапарк. Марк знает, что если мы поиграем, то он уже и пиццу может заказать, и, вообще, побаловать не только себя, а и всю семью. А еще его люди стали на улице узнавать и хвалит. В общем, звезда", - поделился Дмитрий.

Ранее маленькая украинка выиграла в международном вокальном конкурсе.

Известно, что 7-летняя Настя Мартинюк участвовала в конкурсе уже дважды, а в этом году она завоевала первое место.

Настя - киевлянка, воспитывается в многодетной семье, поет с трех лет. Лауретат многих детских фестивалей и конкурсов. В 2016 году стала самой младшей участницей памятного концерта Николая Мозгового.

Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип