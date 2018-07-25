У Бердянську з'явилася юна зірка, яка збирає натовпи шанувальників на вулиці (відео)

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У п'ятирічного музиканта вже є фанати

У Бердянську Запорізької області п'ятирічний Марк Косинський збирає натовпи шанувальників прямо на вулиці. Про це повідомляється в сюжеті "ПроБердянск".

Юний барабанщик настільки добре грає, що деяк слухачі думають, це фонограма. Однак це не так, адже Марк почав грати в три роки.

"Він почав барабанить в три роки. Правда, тоді він брав у руки все, що близько лежало, і стукав по всьому - зубними щітками по тазик, по кухлю, по банкам для дитячого харчування і так далі. Так як я сам музикант, я почув, що він стукає не просто так, що у нього дуже хороший слух. Тому я купив йому спочатку іграшкові барабани, а пізніше вже придбав установку", - розповів батько музиканта Дмитро Косинський.

Відео: П'ятирічний барабанщик (youtube.com/ТРК Південь)

Сам Дмитро теж музикант, джазовий. Він навчався в Донецькій консерваторії. Син пішов по стопах батька. Завдяки своєму таланту він вже почав заробляти гроші, які збирається витратити на наречену.

"Люди дивляться, кидають грошики, і у нього на неї вже свої плани. У нього є наречена, і він хоче її зводити в аквапарк. Марк знає, що якщо ми пограємо, то він вже і піцу може замовити, і, взагалі, побалувати не тільки себе, а й всю родину. а ще його люди стали на вулиці впізнавати і хвалити. Загалом, зірка", - поділився Дмитро.

Раніше маленька українка виграла в міжнародному вокальному конкурсі.

Відомо, що 7-річна Настя Мартинюк брала участь в конкурсі вже двічі, а в цьому році вона завоювала перше місце.

Настя - киянка, виховується в багатодітній родині, співає з трьох років. Лауретат багатьох дитячих фестивалів і конкурсів. У 2016 році стала наймолодшою ​​учасницею пам'ятного концерту Миколи Мозгового.

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