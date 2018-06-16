Беременной стало плохо: пассажиры рассказали о нечеловеческих условиях в поезде Херсон-Киев

В душегубке за 421 гривню

Пассажиры поезда Херсон-Киев с трудом смогли добраться до места назначения и написали коллективную жалобу на имя министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщил один из пассажиров этого поезда Валерий Гурковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Пассажиры поезда № 298, который следовал курсом Херсон-Киев пожаловались, что в вагонах отсутствовала система кондиционирования воздуха и нескольким людям стало плохо.

Житель Херсона Валерий Гурковский возмущается тем, что стоимость билетов в купейных вагонах подняли, а вот условия перевозок по-прежнему ужасные.

"Доброе утро. Еду 298 поездом в Киев. С 1 июня повысили стоимость проезда, теперь билет в купе стоит 421 гривню. Но качество обслуживания стала хуже. Так в 12 и 13 вагонах не работала система вентиляции. В вагонах было очень жарко, душно", - написал пассажир.

Он рассказал, что люди в вагонах ночью не спали, а стояли возле открытых окон. В одном из вагонов стало плохо беременной женщине и ей не смогли оказать медицинскую помощь.

"Люди до двух часов ночи не спали, стояли у открытых окон. В 12 вагоне беременной женщине стало плохо,и по требованию пассажиров бригадир поезда переселил ее в другой вагон. К концу поездки врача так и не нашли для оказания медицинской помощи этой женщине. В этих вагонах едет много маленьких детей, им жарко, они всю дорогу плачут", - рассказал Гурковский.

Он сообщил, что пассажиры этого поезда написали жалобу министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и ожидают его реакции.

Фото: Письмо министру Владимиру Омеляну (facebook.com/valerii.gurkivskyi)

Скриншот поста (facebook.com/valerii.gurkivskyi)

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