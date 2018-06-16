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Вагітній стало погано: пасажири розповіли про нелюдські умови в потязі Херсон-Київ

STYLERLIFE        16.06.2018 - 19:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В душогубці за 421 гривню

Пасажири поїзда Херсон-Київ насилу змогли дістатися до місця призначення і написали колективну скаргу на ім'я міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Про це повідомив один з пасажирів цього поїзда Валерій Гурковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Пасажири поїзда № 298, який слідував курсом Херсон-Київ поскаржилися, що у вагонах була відсутня система кондиціонування повітря і кільком людям стало погано.

Житель Херсона Валерій Гурковський обурюється тим, що вартість квитків у купейних вагонах підняли, а от умови перевезень такі самі жахливі.

"Доброго ранку. Їду 298 поїздом у Київ. З 1 червня підвищили вартість проїзду, тепер квиток в купе коштує 421 гривню. Але якість обслуговування стала гірше. Так у 12 і 13 вагонах не працювала система вентиляції. У вагонах було дуже жарко, душно", - написав пасажир.

Він розповів, що люди у вагонах вночі не спали, а стояли біля відкритих вікон. В одному з вагонів стало погано вагітній жінці і їй не змогли надати медичну допомогу.

"Люди до двох годин ночі не спали, стояли біля відкритих вікон. У 12 вагоні вагітній жінці стало погано, і на вимогу пасажирів бригадир поїзда перевів її в інший вагон. До кінця поїздки лікаря так і не знайшли для надання медичної допомоги цій жінці. У цих вагонах їде багато маленьких дітей, їм жарко, вони всю дорогу плачуть", - розповів Гурковський.

Він повідомив, що пасажири цього поїзда написали скаргу міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і очікують його реакції.

 

Фото: Лист міністру Володимиру Омеляну (facebook.com/valerii.gurkivskyi)

Скріншот поста (facebook.com/valerii.gurkivskyi)

До речі, мережу обурило стан вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород.

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Теги: поезд, Укрзализныця, Омелян
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