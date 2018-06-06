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"Бес попутал": сеть удивил совестный водитель-нарушитель в Киеве

STYLERLIFE        06.06.2018 - 15:40
Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Он заплатил штраф в троекратном размере

В Киеве водитель заплатил штраф в троекратном размере за то, что нарушил ПДД. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Ситуация произошла во вторник, 5 июня, в Дарницком районе.

"Ехал поздно вечером домой. Увидел пешехоов, которые идут на красный. Посигналил и проехал мимо них (в тот момент они уже практически перешли дорогу). Буквально через секунду до меня дошло, что красный светил как раз мне, а не пешеходам. Не представляю, как я мог так жестко протупить. Я не слепой и не тупой. Говорят в такой ситуации: "Бес попутал", но это так себе причина", - рассказал водитель.

"Скорее всего, те пешеходы не прочитают, но карму нужно исправлять. Конечно, все описанное выше меня никак не оправдывает. Свою ошибку и вину в данной ситуации признаю полностью", - добавил он.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Водитель извинился и, чтобы "исправить свою карму", оштрафовал сам себя в троекратном размере, перечислив деньги в благотворительный фонд.

Ранее киевлян возмутил наглый водитель маршрутки.

"Всех пассажиров удивила наглость водителя, который подрезал велосипедиста, а когда последний сделал замечание, то водитель еще и обматерил того на всю маршрутку! И я не говорю про его манеру общения с пассажирами. Просто нахал и грубиян!" ― написала очевидица.

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Теги: авто, водитель, ПДД
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