"Біс поплутав": мережа здивував совісний водій-порушник в Києві

Він заплатив штраф у триразовому розмірі

У Києві водій заплатив штраф у трикратному розмірі за те, що порушив ПДР. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Ситуація сталася у вівторок, 5 червня, у Дарницькому районі.

"Їхав пізно ввечері додому. Побачив пешехоов, які йдуть на червоний. Посигналив і проїхав повз них (у той момент вони вже практично перейшли дорогу). Буквально через секунду до мене дійшло, що червоний світил саме мені, а не пішоходам. Не уявляю, як я міг так жорстко протупить. Я не сліпий і не тупий. Кажуть в такій ситуації: "Біс поплутав", але це так собі причина", - розповів водій.

"Швидше за все, ті пішоходи не прочитають, але карму треба виправляти. Звичайно, все описане вище мене ніяк не виправдовує. Свою помилку і провину в даній ситуації визнаю повністю", - додав він.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Водій вибачився і, щоб "виправити свою карму", оштрафував сам себе в трикратному розмірі, перерахувавши гроші в благодійний фонд.

Раніше киян обурив нахабний водій маршрутки.

"Всіх пасажирів здивувала нахабство водія, який підрізав велосипедиста, а коли останній зробив зауваження, то водій ще й облаяв того на всю маршрутку! І я не кажу про його манеру спілкування з пасажирами. Просто нахаба і грубіян!" ― написала очевидиця.

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