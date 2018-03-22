"Бесчеловечные методы допросов": генерал СБУ рассказал, как плен боевиков калечит украинцев

По его словам, есть бойцы, которые совершили суицид после плена

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун рассказал, как бойцы АТО, после возвращения из плена, пережив жестокие пытки и психологическую обработку, кончают жизнь самоубийством. Об этом передает издание nnovosti.info.

"Они боевики используют бесчеловечные методы допросов - и электричество, и просто избиение, применяют серьезные пытки", - заявил Ягун.

По его словам, у бойцов, которых освобождали из плена, были замечены следы серьезной психологической обработки, а психологическая обработка приводит к серьезным последствиям вплоть до совершения самоубийств. Без надлежащей помощи бойцы не в состоянии самостоятельно пережить такие потрясения.

"Есть люди, которые совершили суицид после плена. Они были освобождены, но уже не смогли прийти в себя. Очень много есть фактов того, что они были обработаны специальными психологическими методами", - говорит генерал СБУ.

Ягун сообщил, что неоднократно поднимал вопрос о создании подразделения, которое бы занималось проблемами психологической реабилитации бывших заключенных террористов "Л/ДНР". Также он заявил о необходимости использовать возможности международных организаций и работать в том направлении, чтобы допустить к пленным представителей Красного Креста.

По его словам, оккупированные территории Донбасса стали "территорией беззакония", и никто не может проконтролировать, что там происходит.

Напомним, что легендарная актриса и народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО.