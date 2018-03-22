Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Нелюдські методи допитів": генерал СБУ розповів, як полон бойовиків калічить українців

STYLERLIFE        22.03.2018 - 19:54
Фото: Полонені українці (youtube.com sv-dnr-tv)
Фото: Полонені українці (youtube.com sv-dnr-tv)

За його словами, є бійці, які скоїли суїцид після полону

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягунов розповів, як бійці АТО, після повернення з полону, переживши жорстокі тортури і психологічну обробку, кінчають життя самогубством. Про це передає видання nnovosti.info.

"Вони бойовики використовують нелюдські методи допитів - і електрика, і просто побиття, застосовують серйозні тортури", - заявив Ягунов.

За його словами, у бійців, яких визволяли з полону, були помічені сліди серйозної психологічної обробки, а психологічна обробка призводить до серйозних наслідків, аж до вчинення самогубств. Без належної допомоги бійці не в змозі самостійно пережити такі потрясіння.

"Є люди, які скоїли суїцид після полону. Вони були звільнені, але вже не змогли прийти в себе. Є дуже багато фактів того, що вони були оброблені спеціальними психологічними методами", - каже генерал СБУ.

Ягунов повідомив, що неодноразово піднімав питання про створення підрозділу, який би займався проблемами психологічної реабілітації колишніх ув'язнених терористів "Л/ДНР". Також він заявив про необхідність використовувати можливості міжнародних організацій і працювати в тому напрямку, щоб допустити до полонених представників Червоного Хреста.

За його словами, окуповані території Донбасу стали "територією беззаконня", і ніхто не може проконтролювати, що там відбувається.

Нагадаємо, що легендарна актриса, народна артистка України Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО.

Волонтери розповіли, як живе родина першого вбитого окупантами воїна ЗСУ "Спи спокійно, воїн": в мережі повідомили про загибель бійця АТО (фото)
Теги: плен, пленные, Пленники, АТО
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top