"Нелюдські методи допитів": генерал СБУ розповів, як полон бойовиків калічить українців

За його словами, є бійці, які скоїли суїцид після полону

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягунов розповів, як бійці АТО, після повернення з полону, переживши жорстокі тортури і психологічну обробку, кінчають життя самогубством. Про це передає видання nnovosti.info.

"Вони бойовики використовують нелюдські методи допитів - і електрика, і просто побиття, застосовують серйозні тортури", - заявив Ягунов.

За його словами, у бійців, яких визволяли з полону, були помічені сліди серйозної психологічної обробки, а психологічна обробка призводить до серйозних наслідків, аж до вчинення самогубств. Без належної допомоги бійці не в змозі самостійно пережити такі потрясіння.

"Є люди, які скоїли суїцид після полону. Вони були звільнені, але вже не змогли прийти в себе. Є дуже багато фактів того, що вони були оброблені спеціальними психологічними методами", - каже генерал СБУ.

Ягунов повідомив, що неодноразово піднімав питання про створення підрозділу, який би займався проблемами психологічної реабілітації колишніх ув'язнених терористів "Л/ДНР". Також він заявив про необхідність використовувати можливості міжнародних організацій і працювати в тому напрямку, щоб допустити до полонених представників Червоного Хреста.

За його словами, окуповані території Донбасу стали "територією беззаконня", і ніхто не може проконтролювати, що там відбувається.

Нагадаємо, що легендарна актриса, народна артистка України Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО.