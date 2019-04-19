Бесплатно и доступно всем: Супрун рассказала, как стать счастливым

Уляна Супрун рассказала, как стать счастливым человеком. По мнению и. о. министра здравоохранения Украины спорт может в этом помочь. Об этом чиновница рассказала в своем Facebook, подтвердив каждый тезис научными фактам.

По данным Супрун, ученые обнаружили, что люди, которые регулярно занимались спортом, чувствовали подавленность и тревожность в среднем 35 дней в году. Исследование проводилось в течение 5 лет, в нем приняло участие более 1,2 миллионов респондентов.

"Счастливее человека делает любая физическая активность. Но наибольшее удовольствие по результатам исследований приносили командные виды спорта, езда на велосипеде и аэробные нагрузки. Для полноты ощущения счастья, активность в идеале должна длиться около 45 минут 3-5 раз в неделю", - считает чиновница.

Супрун рассказала, как стать счастливым человеком (фото: pixabay.com)

Супрун также объяснила природу ощущения счастья после (и во время) физических нагрузок:

Эндорфины. Когда мы тренируемся, мы устаем, а мышцы болят. Прекрасно! Это означает, что в мозгу будут выделяются эндорфины - нейромедиаторы, с которыми связано обезболивание и чувство эйфории. Вы думали, люди просто так улыбаются на Селфи из тренажерных залов? Нет, они под эндорфинами. Эндоканабиноиды. Нагрузка, требующая выносливости, например, бег на длинные дистанции, провоцируют еще и выброс эндоканабиноидов - нейромедиаторов, которые, как и канабоиды каннабиса, действуют на одни и те же рецепторы в мозге. В результате они уменьшают боль, улучшают настроение и мотивируют еще больше двигаться. Считается, что ендоканабиноидная система сыграла важную роль в охоте и собирательстве, потому облегчала длительные забеги африканской саванне. Здоровое питание и вес. Ожирение (индекс массы тела более 30) и депрессия взаимосвязаны: люди с ожирением более склонны к депрессии, а люди с депрессией вероятнее будут иметь ожирение в будущем. Поэтому физические нагрузки это хороший предохранитель и набора веса, и депрессивных состояний. Другая сторона занятий спортом - это сбалансированное питание. Когда вы начинаете регулярно тренироваться, то должны есть полноценную пищу и соблюдать режим питания, иначе тренироваться будет трудно. Самооценка. Занятия спортом улучшают самооценку и позитивное восприятие тела, даже если индекс массы тела не в норме (больше 25). Поэтому физическую активность советуют как средство для улучшения самооценки. Социализация. Для физического и психического здоровья, для предотвращения или замедления деменции нам необходимо общение. Беговые клубы, тренажерные залы, групповые занятия йогой, пилатесом или танцы - прекрасное место найти единомышленников, завести знакомства, и одновременно не переутомиться общением или дискуссиями. Вы и среди людей, и не говорите о выборах. Танцы под ностальгические мелодии - идеальная профилактика деменции, и это не шутка. Социализация, движение, баланс, и давно знакомая, когда любимая музыка поддерживают наши нейронные сети и улучшают настроение. У пациентов с болезнью Альцгеймера музыка времен молодости пробуждает воспоминания. Преодоление стресса. Физическая активность сама по себе может быть источником стресса. "Взрывные тренировки" и командные игры, или различные виды поединка - это адреналин. Мы начеку и сердце колотится. Но любая физическая активность это "проветривание чердака" - пока вы тренируетесь, вы не думаете ни о чем, кроме тренировки, и тем самым успокаиваетесь. Бег вызывает выделение тормозного медиатора гамма-аминомасляной кислоты. Тренировка на выносливость нормализуют баланс в периферической нервной системе: бывает такое, что преобладает парасимпатическая, и мы чувствуем себя вялыми и никакими. Бывает, что преобладает симпатичная - и тогда человек постоянно нервничает, перевозбужден и плохо спит. Если бегать, то мы будем спокойными или возбужденными только когда нужно.

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