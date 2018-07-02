"Без четырехлапого помощника и граница – не граница": пограничники поздравили с Днем собак

Об этом служба написала на Facebook
Государственная пограничная служба поздравила всех со Всемирным днем собак на своей странице в Facebook.
"Сегодня Всемирный день собак! Это праздник неофициальный. Его нет в перечне ООН или даже отдельных государств. А зря. Потому что именно собаки – наши самые лучшие и самые преданные друзья – заслуживают на него как никто другой", - сообщается в публикации.
Всесвітній день собак
Сьогодні Всесвітній день собак! Це свято – неофіційне. Його немає у переліку ООН чи навіть окремих держав. А дарма. Бо саме собаки – наші найкращі та найвідданіші друзі – заслуговують на нього як ніхто інший. Втім і без цього 2 липня мільйони людей на всій планеті вітають своїх улюбленців. Долучилися до привітань і ми. А як же інакше! Без чотирилапого помічника і кордон – не кордон! Oleh Slobodyan МВС України Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби Північне регіональне управління Держприкордонслужби Донецько-Луганське регіональне управління Держприкордонслужби України Східне регіональне Управління ДПСУОпубліковано Державна прикордонна служба України Неділя, 1 липня 2018 р.
Видео: Поздравления ГПС с Днем собак
Также ГПС добавила, что и без официального праздника 2 июля миллионы людей по всей планете поздравляют своих любимчиков.
"Присоединились к поздравлениям и мы. А как иначе! Без четырехлапого помощника и граница – не граница!" - написали сотрудники службы.
Напомним, Джим Керри исправил скандальную обложку Time с Дональдом Трампом.
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