"Без четырехлапого помощника и граница – не граница": пограничники поздравили с Днем собак

Сьогодні Всесвітній день собак! Це свято – неофіційне. Його немає у переліку ООН чи навіть окремих держав. А дарма. Бо саме собаки – наші найкращі та найвідданіші друзі – заслуговують на нього як ніхто інший. Втім і без цього 2 липня мільйони людей на всій планеті вітають своїх улюбленців. Долучилися до привітань і ми. А як же інакше! Без чотирилапого помічника і кордон – не кордон! Oleh Slobodyan МВС України Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби Північне регіональне управління Держприкордонслужби Донецько-Луганське регіональне управління Держприкордонслужби України Східне регіональне Управління ДПСУ