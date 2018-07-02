"Без чотирилапого помічника і кордон – не кордон": прикордонники привітали з Днем собак

Про це служба написала на Facebook

Державна прикордонна служба привітала всіх зі Всесвітнім днем собак на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні Всесвітній день собак! Це свято неофіційне. Його немає в переліку ООН чинавіть окремих держав. А дарма. Бо саме собаки – наші найкращі та найвідданіші друзі – заслуговують на нього як ніхто інший", - повідомляється в публікації.

Всесвітній день собак Сьогодні Всесвітній день собак! Це свято – неофіційне. Його немає в переліку ООН чи навіть окремих держав. А дарма. Бо саме собаки – наші найкращі та найвідданіші друзі – заслуговують на нього як ніхто інший. Втім і без цього 2 липня мільйони людей на всій планеті вітають своїх улюбленців. Долучилися до привітань і мі. А як же інакше! Без чотирилапого помічника і кордон – не кордон! Oleh Slobodyan МВС України Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ" Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби Північне регіональне управління Держприкордонслужби Донецько-Луганське регіональне управління Держприкордонслужби України Східне регіональне Управління ДПСУ Опубліковано Державна прикордонна служба України Неділя, 1 липня 2018 р.

Відео: Привітання ДПС з Днем собак

Також ГПС додала, що і без офіційного свята 2 липня мільйони людей по всій планеті вітають своїх улюбленців.

"Долучилися до привітань і ми. А як же інакше! Без чотирилапого помічника і кордон – не кордон!" - написали працівники служби.

Нагадаємо, Джим Керрі виправив скандальну обкладинку Time з Дональдом Трампом.

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