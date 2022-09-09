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"Біль закипає знов": слушайте щемящую песню о мирных украинцах, погибших от рук россиян

DETACH показали новое видео (фото: пресс-служба группы)
Автор: Styler

Популярная украинская рок-группа, суперфиналисты 7 сезона шоу Х-Фактор DETACH показали щемящее видео на свою новую песню "Лава".

Композицию и клип музыканты посвятили мирным жертвам российско-украинской войны, счет которых уже пошел на сотни тысяч...

"Жизнь каждого из нас бесценна. И каждый, кто на нее посягает - это не человек, это просто мр*зь. Война уже давно не где-то там далеко, гибнут друзья и знакомые, невинные дети. россия бомбит торговые центры, в Виннице пострадал организатор наших концертов, который, к счастью, жив. А вот недавно погиб Макс Лещинский - друг детства нашего гитариста. Парень был на фронте с первых дней войны, и в августе, к большому сожалению, его не стало. Смерть ходит рядом, но мы должны выстоять, у нас нет выбора", - комментируют музыканты.

Добавим, что в своем прошлом провокационном видео "Кінцева" участники рок-команды в образах супергероев осуществили мечту всего мира и уничтожили президента рф.

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