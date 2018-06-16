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"Битва за здравый смысл": травести-дива Монро высказалась о Марше равенства (фото)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 14:35
Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)
Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка показала новый яркий макияж

Травести-дива Монро уверена, что проведение в Киеве Марша равенства является "своего рода битвой за здравый смысл". Соответствующий пост был опубликован на ее странице в Instagram.

"К сожалению, в Украине Прайд – это своего рода битва за здравый смысл и право открыто жить и любить, а не оглядываться по сторонам и бояться, что кто-то грохнет камнем по башке только за то, что у тебя розовые волосы и серьга в ухе", - сказала она.

Фото: макияж Монро к Киевпрайду-2018 (instagram.com/monritta)

В то же время Монро рассказала, что думает о публичных каминг-аутах.

"Что касается публичных признаний и каминг-аутов, вы никому ничего не должны объяснять, тем более оправдываться! Ваше право - не отвечать на неудобные вопросы касаемо личной жизни, но признаться себе честно, что ты гей, лесбиянка или трансгендер, все же стоит. И жить станет легче. Но не делайте ориентацию единственным вашим достоинством или достижением. Это как гордиться большой грудью или членом. Ну ок! И что дальше?", - подчеркнула она.

Фото: скриншот поста (instagram.com/monritta)

Кстати, народный депутат от фракции РПЛ Игорь Мосийчук требует запретить проведение Марша равенства, который пройдет в воскресенье, 17 июня.

"Обратился в Окружной административный суд города Киев и в КГГА с требованием запретить гей-парад в столице. Мне все-равно, кто из них с кем спит – это их дело. Но, вместе с тем, считаю нарушением своего права на воспитание детей на основах традиционных семейных ценностей из-за пропаганды сексуальных извращений. Другими словами, агрессивное меньшинство нарушает права большинства, что является недопустимым", - сказал он.

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Теги: гей-парад, КиевПрайд
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