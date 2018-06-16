"Битва за здоровий глузд": травесті-діва Монро висловилася про Марш рівності (фото)

Артистка показала новий яскравий макіяж

Травесті-діва Монро впевнена, що проведення в Києві Маршу рівності є "свого роду битвою за здоровий глузд". Відповідний пост був опублікований на її сторінці Instagram.

"На жаль, в Україні Прайд – це свого роду битва за здоровий глузд і право відкрито жити і любити, а не озиратися по сторонах і боятися, що хто-то стукне каменем по голові тільки за те, що у тебе рожеве волосся й сережка у вусі", - сказала вона.

Фото: макіяж Монро до Київпрайду-2018 (instagram.com/monritta)

У той же час Монро розповіла, що думає про публічні камінг-аути.

"Що стосується публічних визнань і камінг-аутів, ви нікому нічого не повинні пояснювати, тим більше виправдовуватися! Ваше право не відповідати на незручні питання стосовно особистого життя, але зізнатися собі чесно, що ти гей, лесбіянка або трансгендерів, все ж варто. І жити стане легше. Але не робіть орієнтацію єдиним вашим достоїнством або досягненням. Це як пишатися великими грудьми або членом. Ну ок! І що далі?", - підкреслила вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/monritta)

До речі, народний депутат від фракції РПЛ Ігор Мосійчук вимагає заборонити проведення Маршу рівності, який пройде в неділю, 17 червня.

"Звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва і в КМДА з вимогою заборонити гей-парад у столиці. Мені все одно, хто з ким спить – це їх справа. Але, разом з тим, вважаю порушенням свого права на виховання дітей на засадах традиційних сімейних цінностей через пропаганду сексуальних збочень. Іншими словами, агресивна меншість порушує права більшості, що є неприпустимим", - сказав він.