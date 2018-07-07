Бизнес на крови: киевский ТРЦ пикетировали активисты

Активисты устроили флешмоб возле ТРЦ "Ocean Plaza" и разрисовали надписями витрины

Вчера члены всеукраинской общественной организации "Сокол" устроили флешмоб возле ТРЦ "Ocean Plaza". Как сообщает "Информатор", молодые люди собрались в знак протеста против российского бизнеса в Украине.

Активисты не ограничились выкриками лозунгов и поджиганием фаеров, они "украсили" витрины торгового центра, написав послания его владельцу и посетителям. Эти надписи в основном гласят: "Прочь российский бизнес", "Покупаешь тут? Убиваешь украинцев" и "Стоп Путин".

Фото: акция возле ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

По словам молодых людей, такие российские торговые сети, как "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans" и "Спортмастеp", продолжают зарабатывать в Украине.

Фото: акция возле ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

К 17:00 активисты ВОО Сокол разошлись, и работники ТРЦ смогли начать приводить территорию и витрины в порядок. Сотрудники "Ocean Plaza" никак не прокомментировали данный инцидент.

Фото: акция возле ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

Геть російський бізнес. Опубліковано ВГО "Сокіл" Київ П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Видео (facebook.com/sokil.mkyiv)

Напомним, что активисты ВОО Сокол обещали блокировать концерт Виталия Козловского в Киеве, из-за того, что певец выступал на 9 мая в стране-агрессоре.

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