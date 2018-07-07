Бізнес на крові: київський ТРЦ пікетували активісти

Активісти влаштували флешмоб біля ТРЦ "Ocean Plaza" і розмалювали написами вітрини

Вчора члени всеукраїнської громадської організації "Сокіл" влаштували флешмоб біля ТРЦ "Ocean Plaza". Як повідомляє "Інформатор", молоді люди зібралися на знак протесту проти російського бізнесу в Україні.

Активісти не обмежилися вигуками гасел і вогнями фаєрів, вони "прикрасили" вітрини торгового центру, написавши послання його власнику і відвідувачам. Ці написи в основному говорять: "Геть російський бізнес", "Купуєш тут? Вбиваєш українців" і "Стоп Путін".

Фото: акція біля ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

За словами молодих людей, такі російські торгові мережі, як "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans" і "Спортмастер", продовжують заробляти в Україні.

Фото: акція біля ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

До 17:00 активісти ВГО Сокіл розійшлися, і працівники ТРЦ змогли почати приводити територію і вітрини в порядок. Співробітники "Ocean Plaza" ніяк не прокоментували даний інцидент.

Фото: акція біля ТРЦ "Ocean Plaza" (kiev.informator.ua)

Геть російський бізнес. Опубліковано ВГО "Сокіл" Київ П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Відео (facebook.com/sokil.mkyiv)

Нагадаємо, що активісти ВГО Сокіл обіцяли блокувати концерт Віталія Козловського в Києві, через те, що співак виступав на 9 травня в країні-агресорі.

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