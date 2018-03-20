Благочинный УПЦ МП рассказал об изгнании священника-патриота из Запорожья (видео)

Протоиерей рассказал свою версию ухода священника из епархии

В Запорожье из церкви Московского патриархата был уволен священник Игорь Савва. Однако в храме уверяли, что Савва уволился сам, но священник заверил, что его уволили насильно. Благочинный церквей Запорожского больничного церковного округа протоиерей Олег Плетень рассказал об увольнении Игоря Саввы. Соответствующее видео появилось на канале Запорожской епархии в YouTube.

Прихожане также высказали свое мнение о священнике, на место которого уже назначили нового настоятеля.

На территории 9-й городской больницы есть православная религиозная община. Благочинный больничного округа города Запорожье и правящий протоиерей Олег Плетень рассказал об инциденте со священником.

"Здесь ранее служил батюшка Игорь Савва. Священник, который пытался служить и людей вести ко спасению, но, к сожалению, очень сильно хромала у него церковная дисциплина и неоднократно были замечания стороны и меня как благочинного", - отметил протоиерей.

"Последние три-четыре года батюшка как бы обособился от всей церковной жизни нашей епархии и перестал вникать в общее городские, общие епархиальные службы, и общие мероприятия, которые проводятся в нашей епархии", - добавил Плетень.

"Особенно последние два месяца батюшка поник и даже пропал", - сказал протоиерей.

По его словам, священника Cавву пришлось искать, его никто не видел больше месяца.

"Сетовал, что ему тяжело выполнять послушания и требования, которые выдвигал ему правящий архиерей", - отметил Олег Плетень.

У Саввы попросили написать объяснительную, однако он сказал, что ничего писать не будет.

"Потому что у него сложилось свое мнение, и он принял решение выйти из состава Запорожской епархии. Он не видит себя каким-то действующим звеном и перспективы нахождения в епархии. Куда собирается переходить – он не сказал", - сказал Плетень.

Видео: Изгнанный священник (YouTube/Запорожская епархия)

Ранее священник-патриот из Запорожья рассказал, как УПЦ МП заставляла парафиян голосовать за Януковича.

Напомним, в Запорожье УПЦ МП выгнала священника из храма из-за патриотической позиции.