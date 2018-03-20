Благочинний УПЦ МП розповів про вигнання священика-патріота із Запоріжжя (відео)

Протоієрей розповів свою версію виходу священика з єпархії

У Запоріжжі з церкви Московського патріархату був звільнений священик Ігор Сава. Однак у храмі запевняли, що Сава звільнився сам, але священик запевнив, що його звільнили насильно. Благочинний церков Запорізького лікарняного церковного округу протоієрей Олег Плетень розповів про звільнення Ігоря Сави. Відповідне відео з'явилося на каналі Запорізької єпархії в YouTube.

Парафіяни також висловили свою думку про священика, на місце якого вже призначили нового настоятеля.

На території 9-ї міської лікарні є православна релігійна громада. Благочинний лікарняного округу міста Запоріжжя і правлячий протоієрей Олег Плетень розповів про інцидент зі священиком.

"Тут раніше служив отець Ігор Сава. Священик, який намагався служити і людей вести до спасіння, але, на жаль, дуже сильно кульгала у нього церковна дисципліна і неодноразово були зауваження боку і мене як благочинного", - зазначив протоієрей.

"Останні три-чотири роки батюшка як би обособився від усього церковного життя нашої єпархії і перестав вникати в загальні міські, загальні єпархіальні служби, і загальні заходи, які проводяться в нашій єпархії", - додав Плетень.

"Особливо останні два місяці батюшка засмутився і, навіть, пропав", - сказав протоієрей.

За його словами, священика Саву довелося шукати, його ніхто не бачив більше місяця.

"Нарікав, що йому важко виконувати послуху і вимоги, які висував йому правлячий архієрей", - зазначив Олег Плетень.

У Сави попросили написати пояснювальну, проте він сказав, що нічого писати не буде.

"Тому що у нього склалася своя думка, і він прийняв рішення вийти зі складу Запорізької єпархії. Він не бачить себе якоюсь чинною ланкою і перспективи знаходження в єпархії. Куди збирається переходити – він не сказав", - сказав Плетень.

Відео: Вигнаний священик (YouTube/Запорізька єпархія)

Раніше священник-патріот із Запоріжжя розповів, як УПЦ МП змушувала парафіян голосувати за Януковича.

Нагадаємо, у Запоріжжі УПЦ МП вигнала священика з храму через патріотичну позицію.