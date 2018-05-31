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"Ближайшее время": патриарх Филарет рассказал, когда украинская церковь получит Томос об автокефалии

STYLERLIFE        31.05.2018 - 12:15
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)
Фото: патриарх Филарет (РБК-Украина)

Томос об автокефалии украинской церкви должен предоставить Константинопольский патриархат

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет рассказал, когда церковь может получить ожидаемый от Константинопольского патриархата Томос об автокефалии (независимости). Об этом глава УПЦ КП сообщил в комментарии 24 каналу.

Видео: патриарх Филарет (24tv.ua)

"Есть все надежды, что в ближайшее время, я думаю, это будет в июле, мы получим Томос и автокефалию", – сказал Филарет.

Фото: патриарх Филарет (Гонтар Владимир / УНИАН)

Православие в Украине представлено тремя конфессиями: УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ (Московского патриархата). Первые две церковные юрисдикции являются непризнанными остальными православными церквями мира.

Предоставления Томоса об автокефалии (независимости) поможет получить признание для УПЦ КП и УАПЦ и создать в Украине единую Поместную Православную Церковь

Ранее сообщалось, что дата Синода Константинопольского патриархата, на котором будет рассматриваться вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной церкви, была перенесена. Рассмотрение этого вопроса должно состояться в июне,

Также Священный Синод УПЦ КП, сообщая о вопросе утверждения в Украине единой Поместной Православной Церкви, отмечает, что Московская патриархия, видя приближение признания автокефалии Православной Церкви в Украине, пытается помешать этому.

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Теги: УПЦ, УПЦ КП
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