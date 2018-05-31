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"Найближчим часом": патріарх Філарет розповів, коли українська церква отримає Томос про автокефалію

STYLERLIFE        31.05.2018 - 12:15
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Томос про автокефалію української церкви повинен надати Константинопольський патріархат

Предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет розповів, коли церква може отримати очікуваний від Константинопольського патріархату Томос про автокефалію (незалежність). Про це глава УПЦ КП повідомив у коментарі 24 каналу.

Відео: патріарх Філарет (24tv.ua)

"Є всі сподівання, що найближчим часом, я думаю, це буде в липні, ми отримаємо Томос і автокефалію", – сказав Філарет.

Фото: патріарх Філарет (Гонтар Володимир / УНІАН)

Православіє в Україні представлене трьома конфесіями: УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ (Московського патріархату). Перші дві церковні юрисдикції є невизнаними іншими православними церквами світу.

Надання Томосу про автокефалію (незалежність) допоможе отримати визнання для УПЦ КП та УАПЦ і створити в Україні єдину Помісну Православну Церкву

Раніше повідомлялося, що дата Синоду Константинопольського патріархату, на якому буде розглядатися питання надання автокефалії Української Православної церкви, була перенесена. Розгляд цього питання має відбутися в червні,

Також Священний Синод УПЦ КП, повідомляючи про питання утвердження в Україні єдиної Помісної Православної Церкви, зазначає, що Московська патріархія, бачачи наближення визнання автокефалії Православної Церкви в Україні, намагається перешкодити цьому.

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Теги: УПЦ, УПЦ КП
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