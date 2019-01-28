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Бог послал ему друга: медведь спас трехлетнего ребенка в лесу (фото)

STYLERЖизнь    28.01.2019 - 23:40
Бог послал ему друга: медведь спас трехлетнего ребенка в лесу (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Состояние здоровья трехлетнего мальчика на удивление хорошее

В Штатах в Северной Каролине мальчик Кэйси Хэтэуэй был найден спустя два после дня масштабных поисков в округе - он играл во дворе дома своей бабушки и случайно забежал в лес. Как пишет The Guardian, трехлетнего ребенка обнаружили в зарослях за 2,5 километра от дома.

Малыш плакал и звал свою маму. Также ребенок рассказал, что о нем в лесу заботился медведь. 

Офис шерифа округа Крейвен выразил благодарность всем волонтерам и неравнодушным, которые оказывали поддержку в ходе этого расследования.

"Бесчисленные группы, организации и отдельные лица оказывали материально-техническую и ресурсную поддержку... Поддержка сообщества была просто удивительной. Спасибо всем участникам", - говорится в сообщении правоохранителей. 

Бог послал ему друга: медведь спас трехлетнего ребенка в лесу (фото)

Скрин: facebook.com/Craven-County-Sheriffs-Office

Отмечается, что в то время существенно похолодало - температура опускалась до -6 градусов.

Мальчк был обнаружен на маленьком островке - спасателям пришлось пробираться по воде высотой им по пояс.

Бог послал ему друга: медведь спас трехлетнего ребенка в лесу (фото)

Фото: theguardian.com

Кэйси рассказал, что медведь, которого он встретил в лесу, согревал и защищал его.

Тетя ребенка Бринна Хэтэуэй в сети написала позже, что Кэйси рассказал им о том, что "тусовался вместе с медведем".

"Бог послал ему друга, чтобы он был в безопасности. Бог хороший Бог. Чудеса случаются", - говорится в сообщении.

Бог послал ему друга: медведь спас трехлетнего ребенка в лесу (фото)

Фото: nydailynews.com

Отметим, что некоторые считают дружелюбного мишку воображаемым другом, но мальчик, который смог выжить в таких условиях и холодах, настаивает, что все было взаправду. На всякий случай его  госпитализировали, хотя состояние здоровья ребенка было на удивление хорошим. 

Кстати, более 60 лет назад произошла похожая история - в штате Монтана двухлетняя девочка заблудилась в лесу и провела там 2 дня, в течение которых ее опекал медведь.

Как сообщалось ранее, ндавно в Запорожье на автостоянке обнаружили медведицу. Животное проживает в кузове грузовика  около двух месяцев. Зоозащитники пообещали найти медведю приют. 

Также мы писали о том, что львовянка Екатерина Бридун, на которую набросился медведь в начале декабря, хочет получить от владельцев базы, на которой произошел инцидент, средства на лечение

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