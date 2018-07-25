В Запорожье спасают медведицу: дрессировщик поселил животное на автостоянке

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Косолапая живет в грузовике

В Запорожье на автостоянке обнаружили медведицу. Животное проживает в кузове грузовика около двух месяцев. Зоозащитники пообещали найти медведю приют. Об этом сообщает "Сегодня".

Владелец решил поселить косолапую в грузовике, поскольку выступать с животными в передвижных цирках с недавних пор запрещено законом. Постоянного вольера у медведицы нет.

Грузовик с термобудкой на автостоянке находится уже два месяца. Охранники обратили внимание на то, что транспортное средство часто раскачивается. Оказалось, что в грузовике живет. Дрессировщик Александр Писарев объяснил, как животное оказалось там.

"Законы вышли, что работать нельзя, а куда девать животных, никто не рассказал", – заявил Писарев.

Тянь-шанская бурая медведица пор кличке Маша почти 20 лет выступала на цирковой арене. Затем новый закон запретил использовать животных в передвижных цирках. Еще двоих медведей Александр передал в запорожский зоопарк, но для Маши места не хватило. Дрессировщик был вынужден держать ее в тесной клетке в грузовике.

"Конечно, это мой ребенок, я ее вырастил, из вот такого, она в ладошку помещалась, когда я ее взял, они рождаются как хомячки", – объяснил дрессировщик.

Сотрудники цирков возмущены, что депутаты приняли закон, и не подумали, где приютить животных.

"Наше цирковое сообщество настаивает на том, чтобы, прежде чем принимать такой закон, нужно решить, что делать с данными животными, которые не приспособлены жить в условиях воли", – отметила директор Запорожского цирка Тамара Зубко.

Благодаря зоозащитникам, возле Самбора Львовской области для медведицы Маши построят просторный вольер.

"Они уже начали строить вольер, будет огражден электропастухом, это не будет такой закрытый механический вольер, будут все надлежащие условия", – сообщила зоозащитница Мария Трунова.

Строительство планируют закончить в течение нескольких дней. На следующей неделе Писарев отвезет животное в новый дом.

Видео: В Запорожье спасают медведицу (YouTube/Сегодня)

Ранее сообщалось, что в Киеве зоозащитники вышли на акцию против цирка с животными.

Кстати, в сети возмущены жестоким обращением с тигренком в одесском биопарке.

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