У Запоріжжі рятують ведмедицю: дресирувальник поселив тварину на автостоянці

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Клишонога живе у вантажівці

У Запоріжжі на автостоянці виявили ведмедицю. Тварина проживає в кузові вантажівки близько двох місяців. Зоозахисники пообіцяли знайти ведмедю притулок. Про це повідомляє "Сегодня".

Власник вирішив поселити клишоногу у вантажівці, оскільки виступати з тваринами у пересувних цирках віднедавна заборонено законом. Постійного вольєра у ведмедиці немає.

Вантажівка з термобудкой на автостоянці знаходиться вже два місяці. Охоронці звернули увагу на те, що транспортний засіб часто розгойдується. Виявилося, що у вантажівці живе. Дресирувальник Олександр Писарєв пояснив, як тварина виявилося там.

"Закони вийшли, що працювати не можна, а куди подіти тварин, ніхто не розповів", – заявив Писарев.

Тянь-шанская бура ведмедиця пір прізвисько Маша майже 20 років виступала на цирковій арені. Потім новий закон заборонив використовувати тварин у пересувних цирках. Ще двох ведмедів Олександр передав у запорізький зоопарк, але для Маші місця не вистачило. Дресирувальник був змушений тримати її в тісній клітці у вантажівці.

"Звичайно, це моя дитина, я її виростив, з ось такого, вона в долоньку поміщалася, коли я її взяв, вони народжуються як хом'ячки", – пояснив дресирувальник.

Співробітники цирків обурені, що депутати прийняли закон, і не подумали, де прихистити тварин.

"Наше циркове спільнота наполягає на тому, щоб, перш ніж приймати такий закон, потрібно вирішити, що робити з цими тваринами, які не пристосовані жити в умовах волі", – зазначила директор Запорізького цирку Тамара Зубко.

Завдяки зоозахисникам, біля Самбора Львівської області для ведмедиці Маші побудують просторий вольєр.

"Вони вже почали будувати вольєру, буде убезпечений электропастухом, це не буде такий закритий механічний вольєр, всі належні умови", – повідомила зоозахисниця Марія Трунова.

Будівництво планують закінчити протягом декількох днів. Наступного тижня Писарєв відвезе тварина в новий будинок.

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Раніше повідомлялося, що в Києві захисники тварин вийшли на акцію проти цирку з тваринами.

До речі, в мережі обурені жорстоким поводженням з тигром в одеському біопарку.

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