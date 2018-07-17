"Не для детей": в Киеве зоозащитники вышли на акцию против цирка с животными

Цирк без животных! (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Столичные зоозащитники митинговали под стенами суда за оставление в силе решения Киевсовета о запрете передвижных цирков-шапито с животными

С начала ноября 2017 года в Киеве действует локальный запрет на работу передвижных цирков-шапито, в развлекательной программе которых задействованы животные. К слову, именно по этой причине многие киевляне отметили заметное падение активности заезжих цирков в столице.

Зоозащитники ликуют: на сегодняшний день более десятка крупных городов Украины (Киев, Борисполь, Ивано-Франковск, Днепр, Луцк и другие) запретили передвижным циркам с животными гастролировать на своих территориях. Однако не прошло и года, как собственники таких цирков взбунтовались и потребовали от городских администраций отменить запреты. При этом зоозащитные организации отмечают, что наиболее сильное давление наблюдается со стороны самого крупного передвижного цирка Украины – "Кобзов".

Волонтеры и представители зоозащитных организаций выступают против цирков с животными (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Так, именно сегодня, 17 июля, в Окружном административном суде Киева должно было состояться рассмотрение дела по иску частного предприятия "Продюсерский центр "Гастроли в Украине", которое представляет интересы цирка "Кобзов" и которое требует отменить решение о запрете шапито с животными в Киеве (решение N 210/3217 от 09.11.2017 "О приостановлении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева").

Чтобы не допустить отмены важного решения зоозащитная организация "UAnimals" и просто неравнодушные люди собрались с самого утра под стенами суда.

Пришедшие на акцию "Кобзов, хватит издевательств!" активисты уверяют: у животных есть право голоса, ми просто не хотим к нему прислушиваться!

"Животным страшно в цирке"

Организовал зоозащитную акцию основатель "UAnimals" Александр Тодорчук. По его словам, на сегодняшний день между активистами и представителями цирка "Кобзов" ведется едва ли не настоящая "битва" в юридической плоскости. Администрация цирка "забыла" об изначальной готовности отказаться от эксплуатации животных в своей программе. Сегодня фирма, представляющая интересы указанного цирка, решительно настроена судиться с КГГА.

"Еще в августе прошлого года президентом Украины был подписан закон, который в принципе запрещает передвижные зверинцы, то есть передвижные цирки с использованием животных. Однако они продолжают гастролировать, потому что всем наплевать на закон. Да, закон по сути не работает, хотя есть абсолютно четкий запрет на такое явление как шапито с животными на территории Украины. Поэтому в нашей стране уже несколько лет ведется борьба с цирками, где эксплуатируются животные, где над ними издеваются. Результатом этой борьбы стали локальные запреты на передвижные цирки-шапито с животными в ряде городов Украины. В том числе такой запрет действует и на территории Киева.

Публично администрация цирка "Кобзов" заявляет, что они якобы готовы отказаться от использования животных в своих шоу. В то же время в юридической плоскости идет борьба с "Продюсерским центром "Гастроли в Украине", представителя интересов "Кобзова", которая требует отменить запрет на передвижные цирки с животными в Киеве", - объясняет ситуацию зоозащитник Александр Тодорчук.

Даша Астафьева: "Во всем плохом, что сегодня происходит, виновны люди"

Даша Астафьева на акции за цирк без животных (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Поддержала акцию за цирк без животных украинская певица Даша Астафьева, которая лично посетила мероприятие. Девушка откровенно призналась, что на сегодняшний день ей даже больше жаль животных, нежели людей.

"Потому во всем плохом, что сегодня происходит, виновны люди… Но я рада, что есть люди, которым не все равно, которые поддерживают подобные акции.

Я искренне была рада, когда в нашей стране запретили передвижные зверинцы. Потому что я считаю, что в наше время – это зверство. Мы все знаем, что в наших цирках с животными обращаются жестоко. Они живут в ужасных условиях, в неподходящих по размерам клетках, их бьют, плохо кормят. Поэтому я призываю каждого поддержать эту акцию", - говорит Даша Астафьева.

Даша Астафьева против эксплуатации животных в цирках (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Также певица обратилась к своим "звездным" коллегам, призвав их не оставаться в стороне, воспользоваться своей публичностью во благо.

"Я очень хотела бы, что бы публичные люди, которых узнают, внимание на которых обращают, услышали и поддержали нас. Ведь какой смысл в популярности и узнаваемости человека, если он не может помочь тому, кто в этой помощи нуждается?!

Говорят, что у нас страна "самых красивых девушек", "самых талантливых специалистов" и т.д. Хочется, чтобы это не были пустые слова. Чтобы мы действительно были такими добрыми, чтобы с гордостью называли себя украинцами. Мне хотелось бы, чтобы в нашей стране волонтеры стали такими же популярными и узнаваемыми, как и представители шоу-бизнеса", - подытожила Даша Астафьева.

"С маленьких издевательств начинается большая жестокость"

Общественные активисты неустанно призывают каждого отказаться от походов в цирк с животными и выходить на гуманистические акции. При этом зоозащитники лишний раз подчеркивают: они не против самих цирков, они против эксплуатации животных в цирках.

"Знаете, я был за кулисами национального цирка Украины. И хочу сказать людям, которые считают, что это "идеальные условия" содержания животных в цирке, - от увиденного мне, взрослому мужчине, было сложно сдерживать слезы. Этот медведь, который как-то существует на одном квадратном метре. Животные вынуждены ютиться в одной клетке…

Что касается передвижных цирков, то они в принципе не могут обеспечить нормальные условия для содержания животных. Ведь когда животное превращается в инструмент заработка денег, то каждый метр представляет собой ценность – можно дополнительно рассадить зрителей, да и арендовать площади можно меньше", - объясняет Александр Тодорчук.

Зоозащитная акция в Киеве: "Животным страшно в цирке" (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Активисты отмечают: да, есть люди, которых в принципе не интересует судьба животных. Но в таком случае зоозащитники советуют задуматься о безопасности зрителей в цирках.

"Цирки с животными небезопасны как для самих животных, так и для людей. Несколько лет назад во Львове во время выступления в стационарном цирке лев напал на дрессировщика на глазах у детей. В прошлом году в Белой Церкви в шапито медведь сорвался с манежа и бросился на зрителей, несколько человек были травмированы. Чтобы вы понимали, никто после этой ситуации не был наказан, никто не получил компенсации. Все мы помним прошлогоднюю ситуацию, когда из цирка "Кобзов" во время гастролей в Прилуках сбежала львица. Дикое животное гуляло по улицам города. Как выяснилось, в цирке не было предусмотрено никаких методов решения подобных ситуаций. Тогда администрация обратилась в полицию. Однако ни у полиции, ни у цирка не нашлось транквилизаторов! Поэтому они обратились к охотнику, который убил животное. Опять-таки, ответственности за это никто не понес", - вспомнил во время акции за цирк без животных Александр Тодорчук.

Во время акции волонтеры сообщили, что в Украине на сегодняшний день в дикой природе осталось около 250 медведей. Еще приблизительно столько же находятся в неволе: цирках, притравочных станциях и т.д. (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Поэтому обращаюсь к людям, который считают, что "развлечения – прежде всего". Во время выступлений диких животных никто не застрахован от того, что животное может сорваться с манежа и напасть на зрителей. Более того, разбираясь с ситуацией в Белой Церкви, мы поняли, что нет никаких документов, который регулируют ограничения манежа для диких животных в цирках. Поэтому когда вы идете в шапито с животными, вы подвергаете опасности себя и ваших детей. Также вы спонсируете издевательство над животными, покупая билеты", - подытожил основатель организации "UAnimals".

Также во время зоозащитной акции волонтеры попытались донести очень важную мысль, над которой стоит задуматься: с маленьких издевательств начинается большая жестокость.

"Когда ребенок ходит в цирк с животными, у него абсолютно искажается восприятие мира. Мы по сути своими руками воспитываем детей, которые в будущем считают нормальным издевательства над животными ради личных развлечений", - говорили во время акции в Киеве.

Отметим, во время акции стало известно, что заседание суда по иску частного предприятия "Продюсерский центр "Гастроли в Украине" перенесли на 8 августа.

Напомним, ранее STYLER посетил акцию против производства меха в Украине, которая прошла под стенами Верховной Рады 3 июня.

"Украина - не выгребная яма! Мы требуем от депутатов Верховной Рады предотвратить экологическую катастрофу и внедрить запрет на жестокое меховое производство", - требуют украинские зоозащитники.

Как в Киеве прошла акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER)