"Серце мають всі тварини, зупиніть здирання шкіри": почему украинцы против производства меха в Украине

О главных требованиях активистов, об опасностях, которые несут с собой меховые фермы, и о том, почему страны Европы одна за другой отказываются от кровавых производств на своей территории – в фоторепортаже STYLER

С требованием на законодательном уровне запретить производство меха в Украине во вторник, 3 июня, под стены Верховной Рады вышли активисты и просто неравнодушные люди.

Зоозащитники подчеркивают: многие украинцы даже не догадываются, да и не хотят вникать в суть кровавого бизнеса по добыче дорогого меха. Тысячи животных (лисицы, песцы, хорьки) удерживаются в ужасных условиях. Они выживают в тесных клетках, их пичкают антибиотиками и химическими препаратами, которые по сути уничтожают внутренние органы животного, но позволяют получить больший объем меха. Способы убийства зверьков так же далеки от гуманности, как сделанные из их шерсти наряды далеки от стиля. Животных убивают электрическим током или газом. Не редки случаю, когда с оглушенного, но все еще живого зверька снимают шкуру. И все ради блестящего и шелковистого меха.

За этической стороной вопроса такого бизнеса стоит экологическая проблема. Активисты объясняют, что ферма по производству меха в радиусе нескольких километров загрязняет почву, подземные воды и водоемы.

"Украина - не выгребная яма! Мы требуем от депутатов Верховной Рады предотвратить экологическую катастрофу и внедрить запрет на жестокое меховое производство", - требуют украинские зоозащитники.

STYLER также посетил митинг за запрет производства меха в Украине, чтобы выяснить главные требования активистов.

Как в Киеве прошла акция за запрет производства меха в Украине (виде: STYLER/ Валентина Балабанова)

Ферма из 10 000 зверьков производит около 300 тыс. кг фекалий ежегодно

Фермы по производству меха ежегодно производят большое количество отходов, которые просто вывозятся на поле по соседству. Что способствует эрозии почвы, загрязняет ближайшие водоемы и подземные воды.

"Особенно такое соседство опасно жителям населенных пунктов в радиусе 10 км от фермы. Ведь ее деятельность загрязняет все вокруг: от почвы до воды и воздуха. Нужно понимать, что никаких перерабатывающих технологий эти фермы не применяют – они вывозят отходы на ближайшие поля. По информации Аграрной академии наук Украины, почва теряет плодородие, водоемы загрязняются устойчивыми к антибиотикам вирусами и бактериями, осушаются колодцы. Земля элементарно не справляется с таким количеством отходов. Ферма на 10 тыс. маточных голов ежегодно продуцирует около 300 тыс. кг фекалий!" - рассказывает организатор митинга, координатор кампании по запрету производства меха в Украине "ХутроOFF" Павел Вышебаба.

Как результат, Всемирный банк относит эту промышленность в пятерку худших с точки зрения загрязнения окружающей среды токсичными тяжелыми металлами. В свою очередь Кабинет министров Украины вносит пушные фермы на более 3000 голов в рейтинг объектов повышенной опасности.

Не удивительно, что в Украине подобную деятельность пытаются скрыть под безликой вывеской "агробизнес".

"Мы обращались и в госстат, и в минюст. Но они не дают такой статистики. Иногда мотивируют, мол, это корпоративная информация. Скорее всего, у них даже нет подобного реестра. Ведь фермы по производству меха не называют себя как есть – мехофермами. Это какие-то "агрохолдинги" и тому подобное. Вроде как что-то сельскохозяйственное. Поэтому обнаружить эти фермы не так просто. Информацию зоозащитникам дают неравнодушные люди, которые проживают рядом с такими производствами, знают, что там происходит", - объясняет ситуацию Павел Вышебаба.

"Это живые существа, у которых тоже есть чувства… они боятся и ощущают боль"

За экологической проблемой стоит этическая сторона бизнеса по производству меха.

Зоозащитники рассказывают, что зверьков удерживают в ужасных условиях: тесные клетки, неестественная среда обитания, что сокращает продолжительность их жизни. Даже здоровых животных пичкают различными антибиотиками и вредными препаратами.

Что уже говорить о жестокости забоя: электрический ток в пасть и анальное отверстие, травление газом, инъекции яда. Зверьки умирают в муках.

Волонтер Олеся Кулык содержит более 300 животных, многие были спасены с пушных фабрик, притравочных станций (фото: STYLER/ Виталий Носач)

Волонтер и зоозащитница Олеся Кулык приехала на митинг из Запорожской области, где она содержит более 300 спасенных животных. Девушка подчеркивает, что к животным нельзя относится как к каким-то "полезным человеку вещам" – у каждого зверька есть чувства.

"У меня есть и лисы, и песцы, выкупленные с мехоферм. Есть спасенная норка с Житомирской мехофабрики. Это живые существа! Они переживают не меньшую гамму чувств, чем человек. И они заслуживают жить!.. Если бы вы видели, в каком состоянии мы их выкупали! Когда наши норки увидели солнце, у них был шок. Когда они полиняли, у нас был шок. Потому что мы их никогда такими не видели: у нас же используют зимних мех этих животных. Многие люди не понимают, ЧТО они носят и КОГО они носят, что происходит на мехофабриках. Я уже не говорю об экологической составляющей этого бизнеса. Я устраиваю субботники и прекрасно знаю, насколько эти фабрики загрязняют территорию вокруг. И это не десятки метров, это километры! Иногда поля, куда вывозят отходы, загрязняются до такой степени, что мы их больше никогда не увидим в первозданном виде", - рассказывает волонтер Олеся Кулык.

На митинге за запрет производства меха в Украине нам встретился необычный участник – хорек Маруся, которой исполнилось 6 лет.

Игривый хорек Маруся также пришла поддержать митинг за запрет пушных ферм в Украине (фото: STYLER/ Виталий Носач)

Наблюдая за любопытной и абсолютно безобидной Марусей, сложно было представить, что именно таких животных сотнями тысяч забивают на мехофермах.

"Я поддерживаю акцию, потому что это мой друг. Посмотрите, как такое животное можно убить ради меха?! Это член семьи, у нее есть два места в доме, где она живет. Бегает по квартире. У нее есть огромная трехэтажная клетка, в которой она живет зимой. Летом обитает на балконе. Она очень игривая, но большую часть дня спит. У нее же инстинкт охотника, поэтому она просыпается на рассвете и закате. Будит меня по утрам", - улыбается хозяйка Маруси.

"Європейським фермам - ні, бо потонемо в лайні"

Еще один пункт, на который следует обратить внимание – риски для здоровья людей, проживающих рядом с пушной фермой.

Зоозащитник объясняют: "помет, моча от деятельности звероферм попадают в почву, водоемы и подземные воды. Часто они загрязнены вирусами и бактериями, которые могут быть устойчивыми к антибиотикам и смертельно опасными для людей. Наиболее распространенными химикатами, которые используются в меховой индустрии, является формальдегид (который связывают с лейкемией) и хром (связывают с различными формами рака)"

Как добывают мех на зверофермах (видео: youtube/peta2TV)

В качестве примера пришедшие на акцию активисты рассказали о звероферме по разведению норок в селе Сингуры Житомирской области (бизнес открыт голландцами). По словам местных жителей, работать на этом предприятии больше двух месяцев очень сложно именно по причине ухудшения здоровья.

"На ферме в Сингурах люди в принципе больше двух месяцев не работают. Об этом мне рассказали местные жители. В этом производстве используют очень токсичные вещества, которые попадают в дыхательные пути человека. Люди жалуются на постоянные мигрени. Поэтому работать там ежедневно невозможно. Сотрудники амбулатории в Сингурах рассказывают, что такого количества аллергических заболеваний у детей еще не было никогда, как после открытия фермы. Но об этом маленьком селе никто не думает, его не видят. А там вся община встала против деятельности зверофермы, которая работает всего-то 1,5 года. То есть она только начала загрязнять нашу окружающую среду", - говорит координатор кампании по запрету производства меха в Украине "ХутроOFF" Павел Вышебаба.

Животные на пушных фермах содержаться в ужасных условиях. Им специально дают препараты для увеличения объема меха (фото: The Mind Unleashed)

Сегодня активисты бьют тревогу – в Житомирской области хотят открыть еще одну норковую ферму. На этот раз к нашим краям присмотрелись инвесторы из Дании.

Как сообщается на сайте Житомирской ОГА, 30 мая 2018 года инвестор Ханс Олесен и председатель ОГА Игорь Гундич подписали меморандум о сотрудничестве. Проект на € 800 тыс. предусматривает строительство норковой фермы в Коростышевском районе на 5 тыс. маточных голов. За 5 лет инвестор планирует расширить ферму на 10 тыс. маточных голов.

"Мы посетили село Квитневое в Житомирской области, где планируют открыть норковую ферму. При этом Житомирская ОГА отчиталась о проведении общественных слушаний. Но в селе мы нашли только одного человека, который слышал, что будет построена ферма. То есть реально никаких слушаний не было… Местные чиновники хотят воспользоваться необразованностью в этом вопросе жителей села, которые не знают, чем реально опасно такое соседство. Многие из них в принципе не знают, что собой представляет пушная ферма.

В селе сейчас чистые поля, воздух. Это прекрасное украинское село. Но там нет дорог. И вот инвестор уже пообещал их построить. Взамен на то, что загрязнит все вокруг. К сожалению, из-за непонимания местные жители не выступают против строительства фермы. Им же пообещали дороги", - сетует Павел Вышебаба.

Житомирська ОДА провела фейкові громадські обговорення в селі Квітневе Коростишівського району! Наш представник відвідує село Квітневе, де данський шкуродер анонсував побудову норкової ферми. З усіх опитаних селян, лише один чув про ферму, але навіть він не знав про те, що їхня думка важлива! Згідно Закону України про оцінку впливу на довкілля небезпечні хутрові виробництва ЗОБОВ‘ЯЗАНІ ПРОХОДИТИ ПРОЦЕДУРУ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ! Вимагаємо повідомити всіх селян про небезпеку для довкілля від діяльності ферми і провести реальне громадське обговорення. Шановний міністр Остап Семерак, втрутьтесь у ситуацію! Опубліковано Кампанія ХутроOFF П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Видео: facebook.com/hutrooff

На аргумент, мол, строительство норковой фермы в Житомирской области обеспечит жителей села рабочими местами, активисты улыбаются. Выяснилось, что звероферма инвестора из Дании предоставит всего 10 рабочих мест при строительстве и 30 рабочих мест во время функционирования. Об этом говорится в официальном сообщении Житомирской ОГА.

"То есть за 40 рабочих мест власть Житомирской области готова испортить экологию края, разрешить загрязнять грунты и воды, убивать тысячи животных. Такая жестокость в принципе недопустима в 21 веке. И наша страна не должна стать каким-то отстойником экологической катастрофы и жестокости.

Зоозащитная инициатива UAnimals устраивала акцию под Житомирской ОГА. Мы также проводили акцию в центре Копенгагена вместе с датскими зоозащитниками, чтобы показать, что Украина против производства меха… Но в Житомирской ОГА все равно сказали, что никакой проблемы нет! Поэтому нужно как можно чаще проводить такие митинги, чтобы образовывать людей в этом вопросе", - говорит активист, основатель инициативы UAnimals Александр Тодорчук.

Основатель инициативы UAnimals Александр Тодорчук (фото: STYLER/ Виталий Носач)

"Удивительно, что в Европе закрывают мехофабрики, но приезжают со своим бизнесом в Украину. Как-бы: "там мы хорошие, а здесь, в Украине, можно". Но ведь в нашей стране также есть люди, которые против этого бизнеса. И мы будем защищать животных до конца", - говорит волонтер Олеся Кулык.

Жестокий бизнес перемещается из стран Европы в Украину

По словам активистов, главная причина волны запретов на деятельность мехоферм в ряде европейских стран – именно чрезмерная жестокость этого бизнеса.

Так, производство меха запретили Великобритания (с 2000 года), Австрия (с 2004 года), Чехия, Сербия, Нидерланды, Хорватия, Словения, Македония, продолжается процесс законодательного запрета в абсолютном большинстве стран ЕС.

В той же Дании уже с 2009 года идет процесс запрета производства меха на территории этой страны. И в скором будущем запрет полностью вступит в силу. Вот почему датские инвесторы спешат построить звероферму в Украине.

Ряд страны Европы отказались от пушного бизнеса на своих территориях (фото: STYLER/ Виталий Носач)

Зоозащитники переживают, что эта европейская тенденция приведет к еще более массовому появлению в Украине вредных для окружающей среды пушных ферм.

"Мы видим, что европейские страны одна за другой отказываются от производства меха. По этой причине этот бизнес перемещается в Украину, где такая деятельность разрешена. И чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Украине мы должны на законодательном уровне запретить этот бизнес. Если мы сейчас будем медлить, то уже в течение 10 лет мехофермы с зарубежными инвестициями оккупируют Украину", - говорит Павел Вышебаба.

Участники акции провели символический перфоманс с девушкой-Украиной и "пещерным" чиновником/ бизнесменом, которыей не против пушных ферм. Он пытается "задобрить" Украину деньгами (фото: STYLER/ Виталий Носач)

"В Дании сегодня очень сильно ограничивается производство меха. И все идет к тому, что в этой стране полностью запретят этот бизнес. Поэтому тамошние бизнесмены решают, что нужно перемещать свои кровавые фермы в Украину", - соглашается активист Александр Тодорчук.

"Это кровавый бизнес, который недопустим в 21 веке. Сотни тысяч животных убивают электричеством, с них живьем снимают шкуру. Во-вторых, это вредное для экологии производство. Чтобы мех лучше сохранялся, его обрабатывают огромным количеством разных химикатов, которые сливаются в наши водоемы. Вы только задумайтесь. Меховые изделия ест моль, потому что ваша одежда – это же труп! Поэтому ее что-то ест", - говорит Тодорчук.

В европейской цивилизованной стране не место грязным пыткам над животными!

Как в Киеве прошел митинг за запрет производства меха в Украине (фото: STYLER/ Виталий Носач)

Организаторы митинга объясняют: чтобы остановить жестокий бизнес по добыче меха Украина должна ввести законодательную запрет на это производство.

Однако, по словам Павла Вышебабы, сегодня лишь некоторые украинские депутаты готовы поддержать такое решение. Но их голосов недостаточно.

"Мы, как люди с европейским сознанием и очень похожими представлениями о морали, также не хотим быть жестокой нацией. Мы хотим, чтобы на территории Украины люди с уважением относились к животным, потому что это влияет в том числе и на отношение к людям", - подытожил организатор митинга против мехоферм в Украине Павел Вышебаба.

К слову, во время митинга кампания "ХутроOFF" запустила сбор подписей под петицией за запрет производства меха в Украине. Ознакомиться с петицией и подписать ее можно здесь.

Напомним, в Березовке Житомирской области работает уникальный приют для медведей "Белая Скала". Здесь животным предоставляют второй шанс на нормальную жизнь.