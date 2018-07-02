"Слезы наворачиваются на глаза": под Житомиром работает уникальный приют для медведей (фото)

Здесь животным предоставляют второй шанс на нормальную жизнь

В Березовке Житомирской области работает уникальный приют для медведей "Белая Скала". О нем на своей странице в Facebook рассказал зоозащитник Александр Тодорчук.

Фото: Медведь в приюте (facebook.com/sashatodorchuk)

"Мало кто знает, но всего в двух часах от Киева находится это замечательное место, где животные получают второй шанс. Здесь можно встретить медведицу Машу, которая много лет провела на притравочной станции. Охотники повредили животному клыки и когти и превратили в тренажер для убийства", - написал он.

По соседству живет медведь по кличке Михасик, который раньше жил в крохотной клетке. В приюте он впервые увидел озеро и полз к нему на животе.

Фото: Медведь в приюте (facebook.com/sashatodorchuk)

Рядом живут бывшие цирковые медведицы Оля и Юля.

"Животные самые взрослые, но самые маленькие в приюте. Из-за размеров цирковых вольеров и ужасного питания они просто не смогли вырасти. Старушка Оля почти ничего не видит. Чтобы медведь не боялся света софитов, цирковые его просто ослепляют", - пишет зоозащитник.

Фото: Медведь в приюте (facebook.com/sashatodorchuk)

Из-за проведенных в тесном вольере лет Оля ведет себя стереотипно – она постоянно ходит по кругу.

Фото: Медведь в приюте (facebook.com/sashatodorchuk)

"Слезы наворачиваются на глаза из-за жестокости людей. Впрочем, есть повод и для улыбки - этим животным повезло. Маша пытается "поймать" фрукты, которые специально спрятали на территории, чтобы поиск добычи поднимал животному самооценку. Миша пытается лапой подтолкнуть яблоко к дереву, а Юля просто нежится на солнце. Оля пожевывает траву. В ее темноте теперь не так страшно", - подытожил зоозащитник.

Скриншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Кстати, украинка открыла отель с детским садиком для четвероногих друзей.

В гостинице нет привычных стандартных помещений, заполненных клетками для животных. Вместо этого - уютные комнаты с приятным интерьером, которые полностью соответствуют всем необходимым санитарным нормам.

На территории отеля оборудовали "детский сад" для зверей. Также есть собственный парикмахер и ветеринар на случай форс-мажоров.

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