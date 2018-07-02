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"Сльози навертаються на очі": під Житомиром працює унікальний притулок для ведмедів (фото)

STYLERТварини        02.07.2018 - 14:58
Фото: pixabay.com/Pexels
Фото: pixabay.com/Pexels

Тут тваринам надають другий шанс на нормальне життя

В Березівках Житомирській області працює унікальний притулок для ведмедів "Біла Скеля". Про нього на своїй сторінці в Facebook розповів зоозахисник Олександр Тодорчук.

Фото: Ведмідь у притулку (facebook.com/sashatodorchuk)

"Мало хто знає, але всього в двох годинах від Києва знаходиться це чудове місце, де тварини отримують другий шанс. Тут можна зустріти ведмедицю Машу, яка багато років провела на притравочній станції. Мисливці пошкодили тварині ікла і кігті та перетворили в тренажер для вбивства", - написав він.

По сусідству живе ведмідь по кличці Михасик, який раніше жив у крихітній клітці. В притулку він вперше побачив озеро і повз до нього на животі.

 

Фото: Ведмідь у притулку (facebook.com/sashatodorchuk)

Поруч живуть колишні циркові ведмедиці Оля і Юля.

"Тварини самі дорослі, але найменші в притулку. Через розміри циркових вольєрів і жахливого харчування вони просто не змогли вирости. Бабуся Оля майже нічого не бачить. Щоб ведмідь не боявся світла софітів, циркові його просто засліплюють", - пише зоозахисник.

Фото: Ведмідь у притулку (facebook.com/sashatodorchuk)

Через проведені в тісному вольєрі роки Оля веде себе стереотипно – вона постійно ходить по колу.

Фото: Ведмідь у притулку (facebook.com/sashatodorchuk)

"Сльози навертаються на очі через жорстокість людей. Втім, є привід і для посмішки - цим тваринам пощастило. Маша намагається "зловити" фрукти, які спеціально заховали на території, щоб пошук видобутку піднімав тварині самооцінку. Міша намагається лапою підштовхнути яблуко до дерева, а Юля просто ніжиться на сонці. Оля пожовує траву. У її темряві тепер не так страшно", - підсумував зоозахисник.

Скріншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

До речі, українка відкрила готель з дитячим садком для чотириногих друзів.

В готелі немає звичних стандартних приміщень, заповнених клітками для тварин. Замість цього - затишні кімнати з приємним інтер'єром, які повністю відповідають всім необхідним санітарним нормам.

На території готелю обладнали "дитячий садок" для звірів. Також є власний перукар і ветеринар на випадок форс-мажорів.

Ці грайливі панди

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Теги: тварини, медведи
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