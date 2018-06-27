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Украинка открыла отель с детским садиком для четвероногих друзей

STYLERЖивотные        27.06.2018 - 06:42
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Евгения Мнишенко создала гостиницу для любых домашних питомцев

Юрист по образованию Евгения Мнишенко целых 3 года трудилась над воплощением своей идеи в жизнь. И, как сообщает канал ICTV,  теперь она может гордо представить миру комфортабельную гостиницу для любых домашних животных.

Девушка рассказала, что идеей для создания зоогостиницы когда-то послужило то, что она столкнулась с распространенной проблемой: на время отпуска ей не с кем было оставить своих собак (у нее их целых три). Они с мужем долго искали, куда пристроить своих питомцев.

"Были сложности с тем, чтобы найти подходящее помещение. Ну, это должен быть дом без квартир, ведь собачки любят лаять. Они могут немножечко шуметь. Плюс обязательным условием было место для выгула", - поделилась Евгения. Кроме того, были проблемы с законодательством: в Украине просто нет такого понятия как гостиница для животных. 

Видео: гостинница для домашних животных (ictv.ua)

Гостиница совсем не похожа на стандартные помещения с клетками для передержки животных. В ней только уютные помещения с приятным интерьером, которые полностью соответствуют всем необходимым санитарным нормам.

Также на ее территории есть "детский сад" для животных и собственный парикмахер. Директор позаботилась и о ветеринаре на случай форс-мажоров.

Несмотря на недавнее открытие, этот отель уже достаточно популярен и пользуется спросом, поэтому Евгения уже сейчас планирует скорое расширение.

Серьезных требований к постояльцам уникальной гостиницы нет; все, что необходимо для заселения – стандартные ветеринарные документы.

Для открытия потребовалось около 10000 долларов. Эти деньги  потребовались не только для создания хороших условий, но и на корма, инструменты и прочее.

Напомним, что недавно в США выбрали самую уродливую собаку.

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Теги: животные, отель
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