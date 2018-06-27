Українка відкрила готель з дитячим садком для чотириногих друзів

Євгенія Мнишенко створила готель для будь-яких домашніх вихованців

Юрист за освітою Євгенія Мнишенко цілих 3 роки працювала над втіленням своєї ідеї в життя. І, як повідомляє канал ICTV, тепер вона може гордо представити світу комфортабельний готель для будь-яких домашніх тварин.

Дівчина розповіла, що ідеєю для створення зооготеля колись послужило те, що вона зіткнулася з поширеною проблемою: на час відпустки їй не було з ким залишити своїх собак (у неї їх цілих три). Вони з чоловіком довго шукали, куди прилаштувати своїх вихованців.

"Були складнощі з тим, щоб знайти відповідне приміщення. Ну, це повинен бути будинок без квартир, адже собачки люблять гавкати. Вони можуть трішечки шуміти. Плюс обов'язковою умовою було місце для вигулу", - поділилася Євгенія. Крім того, були проблеми з законодавством: в Україні просто немає такого поняття як готель для тварин.

Відео: готель для домашніх тварин (ictv.ua)

Готель зовсім не схожа на стандартні приміщення з клітками для перетримки тварин. В ній тільки затишні приміщення з приємним інтер'єром, які повністю відповідають всім необхідним санітарним нормам.

Також на її території є "дитячий садок" для тваринок і власний перукар. Директор подбала і про ветеринара на випадок форс-мажорів.

Незважаючи на недавнє відкриття, цей готель вже досить популярний і користується попитом, тому Євгенія вже зараз планує швидке розширення.

Серйозних вимог до постояльців унікального готелю немає; все, що необхідно для заселення – стандартні ветеринарні документи.

Для відкриття знадобилося близько 10000 доларів. Ці гроші потрібні не тільки для створення хороших умов, але і на корми, інструменти та інше.

Нагадаємо, що нещодавно у США вибрали найпотворнішу собаку.