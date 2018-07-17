"Не для дітей": у Києві зоозахисники вийшли на акцію проти цирку з тваринами

Цирк без тварин! (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Столичні зоозахисники мітингували під стінами суду за залишення в силі рішення Київради про заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами

З початку листопада 2017 року в Києві діє локальна заборона на роботу пересувних цирків-шапіто, у розважальній програмі яких задіяні тварини. До речі, саме з цієї причини чимало киян відзначили помітне падіння активності заїжджих цирків у столиці.

Зоозахисники тріумфують: на сьогоднішній день більше десятка великих міст України (Київ, Бориспіль, Івано-Франківськ, Дніпро, Луцьк та інші) заборонили пересувним цирк з тваринами гастролювати на своїх територіях. Однак не минуло й року, як власники таких цирків повстали і зажадали від міських адміністрацій скасувати заборони. При цьому зоозахисні організації відзначають, що найбільш сильний тиск спостерігається з боку найбільшого пересувного цирку України – "Кобзов".

Волонтери і представники зоозахисних організацій виступають проти цирків з тваринами (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Так, саме сьогодні, 17 липня, в Окружному адміністративному суді Києва має відбутися розгляд справи за позовом приватного підприємства "Продюсерський центр "Гастролі в Україні", яке представляє інтереси цирку "Кобзов" і яке вимагає скасувати рішення про заборону шапіто з тваринами в Києві (рішення N 210/3217 від 0911.2017 "Про припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Києва").

Щоб не допустити скасування важливого рішення зоозахисна організація "UAnimals" і просто небайдужі люди зібралися з самого ранку під стінами суду.

Прийшли на акцію "Кобзов, годі знущань!" активісти запевняють: у тварин є право голосу, ми просто не хочемо до нього прислухатися!

"Тваринам страшно в цирку"

Організував зоозахисну акцію засновник "UAnimals" Олександр Тодорчук. За його словами, на сьогоднішній день між активістами та представниками цирку "Кобзов" ведеться ледь не справжня "битва" в юридичній площині. Адміністрація цирку "забула" про початкову готовність відмовитися від експлуатації тварин у своїй програмі. Сьогодні фірма, що представляє інтереси зазначеного цирку, рішуче налаштована судитися з КМДА.

"Ще в серпні минулого року президентом України був підписаний закон, який в принципі забороняє пересувні звіринці, тобто пересувні цирки з використанням тварин. Однак вони продовжують гастролювати, тому що всім наплювати на закон. Так, закон по суті не працює, хоча є абсолютно чітка заборона на таке явище як шапіто з тваринами на території України. Тому в нашій країні вже кілька років ведеться боротьба з цирками, де експлуатуються тварини, де над ними знущаються. Результатом цієї боротьби стали локальні заборони на пересувні цирки-шапіто з тваринами у ряді міст України. У тому числі така заборона діє і на території Києва.

Публічно адміністрація цирку "Кобзов" заявляє, що вони нібито готові відмовитися від використання тварин у своїх шоу. У той же час в юридичній площині йде боротьба з "Продюсерським центром "Гастролі в Україні", представника інтересів "Кобзова", який вимагає відмінити заборону на пересувні цирки з тваринами в Києві", - пояснює ситуацію зоозахисник Олександр Тодорчук.

Даша Астаф'єва: "У всьому поганому, що сьогодні відбувається, винні люди"

Даша Астаф'єва на акції за цирк без тварин (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Підтримала акцію за цирк без тварин українська співачка Даша Астаф'єва, яка особисто відвідала захід. Дівчина відверто зізналася, що на сьогоднішній день їй навіть більше шкода тварин, ніж людей.

"Бо у всьому поганому, що сьогодні відбувається, винні люди... Але я рада, що є люди, яким не все одно, які підтримують подібні акції.

Я щиро була рада, коли в нашій країні заборонили пересувні звіринці. Тому що я вважаю, що в наш час – це звірство. Ми всі знаємо, що в наших цирках з тваринами поводяться жорстоко. Вони живуть у жахливих умовах, у невідповідних за розмірами клітках, їх б'ють, погано годують. Тому я закликаю кожного підтримати цю акцію", - каже Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва проти експлуатації тварин у цирках (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Також співачка звернулася до своїх "зіркових" колег, закликавши їх не залишатися осторонь, скористатися своєю публічністю на благо.

"Я дуже хотіла би, щоб публічні люди, яких впызнають, на яких звертають увагу, почули і підтримали нас. Адже який сенс в популярності і впізнаваності людини, якщо вона не може допомогти тому, хто цієї допомоги потребує?!

Кажуть, що у нас країна "найкрасивіших дівчат", "найбільш талановитих фахівців" і т. д. Хочеться, щоб це не були пусті слова. Щоб ми дійсно були такими добрими, щоб з гордістю називали себе українцями. Мені хотілося б, щоб у нашій країні волонтери стали такими ж популярними і впізнаваними, як і представники шоу-бізнесу", - підсумувала Даша Астаф'єва.

"З маленьких знущань починається велика жорстокість"

Громадські активісти невпинно закликають кожного відмовитися від відвідин цирку з тваринами і виходити на гуманістичні акції. При цьому зоозахисники зайвий раз підкреслюють: вони не проти самих цирків, вони проти експлуатації тварин у цирках.

"Знаєте, я був за лаштунками національного цирку України. І хочу сказати людям, які вважають, що це "ідеальні умови" утримання тварин у цирку, - від побаченого мені, дорослому чоловікові, було складно стримувати сльози. Цей ведмідь, який існує на одному квадратному метрі. Тварини змушені тулитися в одній клітці...

Що стосується пересувних цирків, то вони в принципі не можуть забезпечити нормальні умови для утримання тварин. Адже коли тварина перетворюється в інструмент заробітку грошей, то кожен метр являє собою цінність – можна додатково розсадити глядачів, та й орендувати площі можна менше", - пояснює Олександр Тодорчук.

Зоозахисна акція в Києві: "Тваринам страшно в цирку" (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

Активісти наголошують: так, є люди, яких в принципі не цікавить доля тварин. Але в такому разі зоозахисники радять замислитися про безпеку глядачів у цирках.

"Цирки з тваринами небезпечні як для тварин так і для людей. Кілька років тому у Львові під час виступу в стаціонарному цирку лев напав на дресирувальника на очах у дітей. У минулому році в Білій Церкві в шапіто ведмідь зірвався з манежу і кинувся на глядачів, кілька людей були травмовані. Щоб ви розуміли, ніхто після цієї ситуації не був покараний, ніхто не отримав компенсації. Всі ми пам'ятаємо минулорічну ситуацію, коли з цирку "Кобзов" під час гастролей в Прилуках втекла левиця. Дика тварина гуляла вулицями міста. Як з'ясувалося, в цирку не було передбачено жодних методів вирішення подібних ситуацій. Тоді адміністрація звернулася в поліцію. Проте ні в поліції, ні в цирку не знайшлося транквілізаторів! Тому вони звернулися до мисливця, який вбив тварину. Знову-таки, відповідальності за це ніхто не поніс", - згадав під час акції за цирк без тварин Олександр Тодорчук.

Під час акції волонтери повідомили, що в Україні на сьогоднішній день в дикій природі залишилося близько 250 ведмедів. Ще приблизно стільки ж перебувають у неволі: цирках, притравочных станціях і т. д. (фото: РБК-Україна/ Віталій Носач)

"Тому звертаюся до людей, які вважають, що "розваги – передусім". Під час виступів диких тварин ніхто не застрахований від того, що тварина може зірватися з манежу і напасти на глядачів. Більш того, розбираючись з ситуацією в Білій Церкві, ми зрозуміли, що немає ніяких документів, що регулюють обмеження манежу для диких тварин у цирках. Тому, коли ви йдете в шапіто з тваринами, ви піддаєте небезпеці себе і ваших дітей. Також ви спонсоруєте знущання над тваринами, купуючи квитки", - підсумував засновник організації "UAnimals".

Також під час зоозахисної акції волонтери спробували донести дуже важливу думку, над якою варто замислитися: з маленьких знущань починається велика жорстокість.

"Коли дитина ходить в цирк з тваринами, у неї абсолютно спотворюється сприйняття світу. Ми, по суті, своїми руками виховуємо дітей, які в майбутньому вважають нормальним знущання над тваринами заради особистих розваг", - говорили під час акції в Києві.

Зазначимо, під час акції стало відомо, що засідання суду за позовом приватного підприємства "Продюсерський центр "Гастролі в Україні" перенесли на 8 серпня.

Нагадаємо, раніше STYLER відвідав акцію проти виробництва хутра в Україні, яка пройшла під стінами Верховної Ради 3 червня.

"Україна - не вигрібна яма! Ми вимагаємо від депутатів Верховної Ради запобігти екологічну катастрофу і впровадити заборону на жорстоке хутряне виробництво", - вимагають українські зоозахисники.

Як у Києві пройшла акція за заборону виробництва хутра в Україні (відео: STYLER)