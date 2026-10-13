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Главная Люди Алина Доротюк объяснила, почему ее задел русский язык Елены Тополи в приватном видео
Люди 13 октября 2026 · 15:49
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Алина Доротюк объяснила, почему ее задел русский язык Елены Тополи в приватном видео

Журналистка рассказала, что именно ее удивило в ситуации с певицей и как она реагирует на упреки в свою сторону
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Алина Доротюк объяснила, почему ее задел русский язык Елены Тополи в приватном видео

Алина Доротюк прокомментировала скандал с Еленой Тополей (фото: Styler)

Украинская журналистка Алина Доротюк вернулась к резонансной ситуации вокруг Елены Тополи. Она объяснила, почему в свое время обратила внимание на русский язык певицы и почему после волны критики не изменила свою позицию.

Как рассказывает Styler, об этом Доротюк заявила в интервью для "Слава+".

Что Доротюк сказала о Елене Тополе

В разговоре Демин поднял тему резонансного комментария Доротюк о Тополе. Речь шла о реакции журналистки после незаконного распространения частного видео артистки.

Доротюк рассказала, что запись ей отправили в Telegram. По ее словам, она открыла его, увидела только первые кадры и сразу выключила. Однако журналистка успела услышать, что Тополя говорит на русском.

Именно это, по словам Алины, ее удивило. Она объяснила свою реакцию тем, что Тополя является публичным человеком и открыто демонстрирует проукраинскую позицию, а в жизни, как оказалось, общается на русском.

Как Доротюк объяснила свою позицию Демину

Демин обратил внимание на контекст, в котором прозвучало замечание журналистки. Он поставил под сомнение уместность обсуждения языка Тополя в ситуации, когда частная запись артистки была распространена без ее согласия.

Доротюк в ответ объяснила, что предварительный разговор об этой истории был значительно шире и длился около двух часов. По ее словам, тема незаконного распространения видео также обсуждалась, однако наибольшее внимание впоследствии получило именно ее замечание по языку.

Журналистка также дала понять, что считает важным говорить о соответствии между публичной позицией известных людей и тем, как они ведут себя вне публичного пространства.

Изменила ли Доротюк свое мнение после критики

Несмотря на споры, Доротюк от своих слов не отказалась. Она подчеркнула, что имеет право высказывать собственную позицию по отношению к публичным людям и не считает свой тогдашний комментарий неуместным.

"Я считаю свой комментарий абсолютно нормальным", - заявила журналистка.

В то же время Доротюк не отрицала сам факт нарушения приватности Тополя. Во время разговора Демин лишь уточнил, уместно ли в такой ситуации отдельно обращать внимание на язык певицы.

Поэтому после критики журналистка осталась при своем мнении и объяснила, что ее реакция была связана прежде всего с тем, какого поведения она ожидает от публичных людей, демонстрирующих проукраинскую позицию.

Как Елена Тополя объяснила ситуацию с русским языком

Сама Елена Тополь сразу комментировала замечания Доротюк. В июльском интервью журналистке певица объяснила, что в повседневной жизни общается на украинском, в том числе и со своими детьми. На русском же она заговорила из-за собеседника, которому, по ее словам, было сложно высказываться на украинском.

Артистка отметила, что сделала это из эмпатии, пытаясь приспособиться к человеку, с которым общалась. В то же время Тополь отрицает предположение, что дома постоянно разговаривает на русском, и подчеркнула, что ее привычным языком общения остается украинский.

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