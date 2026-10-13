Аліна Доротюк пояснила, чому її зачепила російська мова Олени Тополі у приватному відео

Українська журналістка Аліна Доротюк повернулася до резонансної ситуації навколо Олени Тополі. Вона пояснила, чому свого часу звернула увагу на російську мову співачки та чому після хвилі критики не змінила своєї позиції.

Як розповідає Styler, про це Доротюк заявила в інтерв’ю для “Слава+” .

Що Доротюк сказала про Олену Тополю

У розмові Дьомін порушив тему резонансного коментаря Доротюк про Тополю. Йшлося про реакцію журналістки після незаконного поширення приватного відео артистки.

Доротюк розповіла, що запис їй надіслали в Telegram. За її словами, вона відкрила його, побачила лише перші кадри й одразу вимкнула. Однак журналістка встигла почути, що Тополя розмовляє російською.

Саме це, за словами Аліни, її здивувало. Вона пояснила свою реакцію тим, що Тополя є публічною людиною та відкрито демонструє проукраїнську позицію, а в житті, як виявилося, спілкується російською.

Як Доротюк пояснила свою позицію Дьоміну

Дьомін звернув увагу на контекст, у якому прозвучало зауваження журналістки. Він поставив під сумнів доречність обговорення мови Тополі в ситуації, коли приватний запис артистки був поширений без її згоди.

Доротюк у відповідь пояснила, що попередня розмова про цю історію була значно ширшою і тривала близько двох годин. За її словами, тема незаконного поширення відео також обговорювалася, однак найбільше уваги згодом отримало саме її зауваження щодо мови.

Журналістка також дала зрозуміти, що вважає важливим говорити про відповідність між публічною позицією відомих людей та тим, як вони поводяться поза публічним простором.

Чи змінила Доротюк свою думку після критики

Попри суперечки, Доротюк від своїх слів не відмовилася. Вона наголосила, що має право висловлювати власну позицію щодо публічних людей і не вважає свій тодішній коментар недоречним.

"Я вважаю свій коментар абсолютно нормальним", - заявила журналістка.

Водночас Доротюк не заперечувала самого факту порушення приватності Тополі. Під час розмови Дьомін лише уточнив, чи доречно було в такій ситуації окремо звертати увагу на мову співачки.

Тому, після критики журналістка залишилася при своїй думці та пояснила, що її реакція була пов’язана насамперед із тим, якої поведінки вона очікує від публічних людей, які демонструють проукраїнську позицію.

Як Олена Тополя пояснила ситуацію з російською мовою

Сама Олена Тополя одразу коментувала зауваження Доротюк. У липневому інтерв’ю журналістці співачка пояснила, що в повсякденному житті спілкується українською, зокрема й зі своїми дітьми. Російською ж вона заговорила через співрозмовника, якому, за її словами, було складно висловлюватися українською.

Артистка зазначила, що зробила це з емпатії, намагаючись пристосуватися до людини, з якою спілкувалася. Водночас Тополя заперечила припущення, що вдома постійно розмовляє російською, та наголосила, що її звичною мовою спілкування залишається українська.