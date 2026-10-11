Анастасія Кожевнікова народила первістка: екссолістка "ВІА Гри" показала доньку Вів'єн

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вперше стала мамою. У родині 33-річної артистки та її чоловіка Кирила Сніткова сталося поповнення - подружжя тепер виховує доньку .

Коли народилася дівчинка та що відомо про родину співачки, розповідає Styler.

Анастасія Кожевнікова народила первістка

Про важливу подію в родині Кожевнікова повідомила на своїй сторінці в Instagram. Артистка опублікувала кілька знімків із малечею та назвала дату її народження.

Дівчинка з'явилася на світ 7 жовтня. Для неї Анастасія з чоловіком обрали ім'я Вів'єн.

"Vivien. 07.10.26", - лаконічно підписала публікацію артистка.

На фото Кожевнікова показала доньку Вів'єн, її обличчя співачка приховувати не стала.Також артистка опублікувала відео з пологового, на якому тримає новонароджену донечку на руках.

Як Кожевнікова розповіла про вагітність

Про майбутнє поповнення Анастасія повідомила влітку 2026 року. Тоді вона опублікувала фотосесію, на якій показала округлий животик.

Анастасія Кожевнікова (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

Пізніше Анастасія разом із Кирилом влаштували гендер-паті на морському узбережжі. Про те, що вони чекають на дівчинку, подружжя дізналося, розрізавши торт із рожевою начинкою.

Що відомо про чоловіка Анастасії Кожевнікової

З Кирилом Снітковим співачка знайома ще зі шкільних років. Згодом їхнє спілкування переросло у романтичні стосунки, а 24 серпня 2018 року пара зіграла весілля у Києві.

Кирило не є публічною людиною та рідко з'являється у медіа. Водночас Кожевнікова час від часу ділиться спільними кадрами та моментами їхнього сімейного життя у соцмережах.

Кар'єра Анастасії Кожевнікової

Широку популярність Анастасія Кожевнікова здобула у 2013 році після участі в музичному шоу "Хочу V ВІА Гру". За результатами проєкту вона разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег увійшла до нового складу гурту "ВІА Гра".

Оновлений склад "ВІА Гри"

У складі "ВІА Гри" Кожевнікова була близько п'яти років. Саме на цей період припали одні з найвідоміших композицій оновленого складу гурту, зокрема "Перемирие" та "У меня появился другой".

Після "ВІА Гри" Кожевнікова зосередилася на сольній кар'єрі та почала випускати власні пісні й кліпи. Останніми роками співачка рідше з'являється на публіці, проте залишається активною у соцмережах.