Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Нуньєс назвала знаки Зодіаку, яким пощастить

Астролог Ат Нуньєс склала прогноз на тиждень з 12 до 18 жовтня та виділила знаки Зодіаку , на яких чекають сприятливі можливості. Особливу увагу варто звернути на стосунки, особисті цілі та фінанси.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, на що їм варто звернути особливу увагу.

Телець

Тельцям цього тижня варто звернути особливу увагу на стосунки та емоційний зв'язок із близькими. Спільний похід у кіно, вечеря в улюбленому закладі або нове заняття удвох допоможуть додати романтики у повсякденність.

Також це сприятливий період для розвитку талантів і вдосконалення навичок, які можуть стати у пригоді в майбутньому. Не вимагайте від себе ідеального результату з першої спроби: помилки є частиною навчання, а задоволення від процесу допоможе рухатися вперед.

Рак

Для Раків головною темою тижня стануть стосунки, відверті розмови та емоційна близькість. Можуть нагадати про себе спогади про минулі зв'язки, тож важливо не зациклюватися на помилках і не звинувачувати себе за те, що вже неможливо змінити.

Якщо ви перебуваєте у парі, приділіть більше уваги партнеру та спробуйте спокійно обговорити питання, які давно залишалися невирішеними. Також тиждень сприятиме творчості й заняттям, які приносять радість: дозвольте собі робити те, що любите, не озираючись на чужі очікування.

Скорпіон

Скорпіонам цього тижня варто зосередитися на собі, власних цінностях і самооцінці. Може виникнути бажання оновити гардероб або потішити себе покупками, але краще спрямувати увагу на те, що вже приносить задоволення.

У спілкуванні з іншими проявляйте дипломатичність і не поспішайте ставати на чийсь бік у суперечках. Поступово ви зможете зміцнити авторитет і навчитися ставитися до себе з більшою любов'ю.

Стрілець

Стрільцям варто присвятити цей тиждень відпочинку, відновленню сил і переосмисленню власних потреб. Не відмовляйтеся від великих мрій, навіть якщо шлях до них здається складним: підтримка досвідчених людей допоможе знайти мотивацію.

Водночас уважно стежте за витратами й не дозволяйте бажанню потішити себе порушувати фінансові плани. Продуманий бюджет і послідовність допоможуть вам упевненіше почуватися у матеріальних питаннях.

Козоріг

Для Козорогів тиждень стане чудовою нагодою зміцнити дружні зв'язки та приділити час людям, із якими приємно проводити час. Зустріч за кавою, спонтанна прогулянка або невелика пригода допоможуть відволіктися від повсякденних турбот.

У другій половині тижня варто взятися за домашні справи, які давно чекали своєї черги, або нарешті реалізувати ідею щодо облаштування оселі. Однак не перевантажуйте себе новими обов'язками: плануйте справи заздалегідь і не соромтеся просити про допомогу.