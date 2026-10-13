UA / RU
rbc.ua
Последние новости
12:27 Люди
"2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ
12:11 Гороскопы
Ретроградная Венера и испытания Марса: астролог Соловьева дала прогноз до 18 октября
11:37 Люди
"Вредит Украине": Доротюк сравнила высказывания Каменских с госизменой (видео)
10:38 Люди
Дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: жена показала беременный животик
10:11 Полезное
Обрезка сирени, гортензий и лаванды: что можно делать осенью, чтобы не навредить саду
09:17 Вкусно
Салака с овощами в томатном соусе: рецепт к картофелю и каше (видео)
08:32 Люди
"Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото)
06:24 Полезное
Как проверить, есть ли у вас штрафы, и оплатить их онлайн через "Дію" или сервисы МВД
05:56 Гороскопы
Таро-гороскоп на 13 октября: прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака
20:06 Гороскопы
Гороскоп на 12-18 октября: астролог Нуньес назвала знаки Зодиака, которым повезет
Все новости
Главная Люди "2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ
Люди 13 октября 2026 · 12:27
Додати як бажане джерело в Google

"2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ

Шоумен опубликовал эмоциональный пост после российского удара по столице
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"2 секунды после попадания": Андрей Джеджула показал жуткие кадры из Киева во время атаки РФ

Андрей Джеджула рассказал об атаке на Киев 12 октября 2026 года (фото: Styler)

Телерадиоведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился впечатлениями после российской атаки на Киев вечером 12 октября. Он эмоционально рассказал, как в момент обстрела выезжал из Аркадии вместе с дочерью и вспомнил момент, который описал как "2 секунды после попадания в дом".

Styler со ссылкой на сообщение со страницы в Instagram рассказывает, что написал шоумен и что известно о последствиях российского удара по столице.

"Киевские реалии"

Да, на своей странице в соцсети ведущий обнародовал короткие, но крайне эмоциональные кадры, на которых зафиксированы первые секунды после удара России по одному из жилых домов столицы.

"Через 2 сек после попадания в дом! Киевские реалии! Выезжал из Аркадии с дочерью!" - говорится в тексте поста.

В своей публикации ведущий также передал свое возмущение из-за опасности, с которой сталкиваются киевляне во время российских атак. Он также упомянул дочь, с которой ехал в тот момент.

Российский дрон попал в жилую многоэтажку

Вечером 12 октября российский беспилотник атаковал 25-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Удар повредил здание на уровне 12-16 этажей. Пожары возникли также на четвертом и пятом этажах.

Атака унесла жизни двух человек. Погибла 59-летняя женщина, а тело еще одного человека обнаружили в автомобиле у дома. Среди раненых была 17-летняя девушка.

В результате удара также пострадали автомобили, припаркованные у многоэтажки: по меньшей мере 12 машин и два мотоцикла сгорели.

Кто еще из звезд оказывался рядом с эпицентром обстрелов РФ в последнее время

Стоит добавить, что Андрей Джеджула не единственный среди украинских знаменитостей, кого российские обстрелы в последнее время застали врасплох.

В частности, вечером 12 октября российский дрон попал в жилищный комплекс, где проживает актриса Ксения Мишина. В момент взрыва она была дома, призналась, что даже подскочила от страха, и показала горящие автомобили и поврежденные окна.

В тот же вечер телеведущая Елена Филонова оказалась недалеко от многоэтажки в Дарницком районе, куда попал беспилотник. Она снимала пожар, волновалась за людей в доме и звонила по телефону работницам салона красоты, расположенного рядом, чтобы узнать, все ли в безопасности. Ранее об опасности после атаки дрона рассказывала и блогер Даша Кубик.

Ранее мы рассказывали, как украинская певица Наталья Могилевская показала, как пережила ночь во время массированной атаки РФ на Киев.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: жена показала беременный животик Люди Дирижер хора "Гомін" Вадим Яценко во второй раз станет отцом: жена показала беременный животик
Обрезка сирени, гортензий и лаванды: что можно делать осенью, чтобы не навредить саду
Обрезка сирени, гортензий и лаванды: что можно делать осенью, чтобы не навредить саду Полезное
Любовь сквозь года: архивные фото Педанов, Решетников и других звездных пар
Любовь сквозь года: архивные фото Педанов, Решетников и других звездных пар Люди
Больше интересного
"Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото) "Топ-модель по-українськи": где сейчас Самвел, Кутишевская, Мальвина и Брик (фото) Юлия Шиканова · 13 октября 2026, 08:32
Как проверить, есть ли у вас штрафы, и оплатить их онлайн через "Дію" или сервисы МВД Как проверить, есть ли у вас штрафы, и оплатить их онлайн через "Дію" или сервисы МВД Остапова Анастасія · 13 октября 2026, 06:24
Гороскоп на 12-18 октября: астролог Нуньес назвала знаки Зодиака, которым повезет Гороскоп на 12-18 октября: астролог Нуньес назвала знаки Зодиака, которым повезет Катерина Собкова · 12 октября 2026, 20:06
Ретроградная Венера и испытания Марса: астролог Соловьева дала прогноз до 18 октября Ретроградная Венера и испытания Марса: астролог Соловьева дала прогноз до 18 октября Катерина Собкова · 13 октября 2026, 12:11