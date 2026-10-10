Приходько резко раскритиковала новый музыкальный стиль Поляковой: "Оля, не обижайся"

Настя Приходько резко оценила новый этап в творчестве Оли Поляковой . Артистка не только отвергла сравнение новых песен с шансоном, но и заявила, что коллега, по ее мнению, отошла от собственного стиля, пытаясь подстроиться под тренды.

Styler со ссылкой на интервью "УНІАН Lite" рассказывает, что именно не понравилось артистке, и почему она считает, что Полякова рискует потерять себя в творчестве.

Что не понравилось Приходько

Комментируя новую музыку Поляковой, Приходько высказалась без дипломатии. Она подчеркнула, что не считает услышанное шансоном, а само творческое направление назвала "неудачным".

"О боже, нет. Это не шансон. Оля, не обижайся, но это пьяная дворовая "дичь". Я не понимаю, почему она так продешевила. Была она гораздо лучше, куда-то ее не туда тянут. Как-то все неприятно стало", - заявила певица.

В то же время, Приходько предположила, что такие изменения могут быть сознательной попыткой Поляковой выразить протест. Однако, по ее мнению, даже это не делает новое творческое направление более убедительным.

Потеря стиля и новые тренды Поляковой

Отдельно артистка обратила внимание на то, как часто, по ее мнению, меняется музыкальный образ Поляковой. Приходько считает, что стремление соответствовать актуальным тенденциям может помешать певице сохранить свою творческую индивидуальность.

"Что-то у неё слишком много этапов в творчестве, кажется, она потеряла себя. Нельзя предавать себя, именно об этом я и говорю. Если ты не поддаёшься всему этому влиянию, значит, ты уже сформировавшаяся личность. Кому ты пытаешься подыграть? То она поёт лирические песни, то шансон, а теперь вот эта "хабалка Аза". Я не понимаю", - объяснила Настя.

Несмотря на резкую оценку, Приходько не отрицает возможностей коллеги. Напротив, она признала, что у Поляковой есть и талант, и артистизм, но выразила надежду, что та сможет найти собственное звучание.

Потап, Винник, Монатик и Вакарчук: кого еще критиковала Приходько

Полякова - не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, творчество или поведение которой вызвало у Насти Приходько острую реакцию. Певица неоднократно высказывала претензии к коллегам, причем причины были разными: от решений во время войны до перемен в музыке и публичной деятельности.

Один из самых древних конфликтов Приходько связан с Потапом. Артистка критиковала его еще до полномасштабного вторжения, в частности, из-за выступлений в России. А в марте 2026 года она снова вернулась к этой теме, комментируя интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю. Приходько предположила, что Потап хотел напомнить о себе российской аудитории, а также упрекнула его в неуверенности во время разговора.

Не обошла певица и Олега Винника. Она резко высказалась о его поведении во время полномасштабной войны и заявила, что, по ее мнению, артист допустил ошибки в своей публичной коммуникации. Она также сравнила реакцию общества на его действия с отношением к собственным высказываниям.

Другой повод для критики - творческие изменения Дмитрия Монатика. Приходько заявила, что не понимает его решения перевести на украинский песни, которые раньше выходили на русском. По ее мнению, такая трансформация может быть связана со страхом утратить популярность.

В то же время к Святославу Вакарчуку Приходько отнеслась неоднозначно. Она призналась, что его политическая история повлияла на ее отношение к нему и заявила, что ей не хватает решимости в его политической деятельности. Однако музыкальный талант лидера "Океана Ельзи" певица продолжает высоко ценить.