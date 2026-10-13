Ретроградная Венера и испытания Марса: астролог Соловьева дала прогноз до 18 октября

На этой неделе нас ждут Ретроградная Венера, Марс в "разрушительном градусе" и начало теневого периода Меркурия . Еще одно событие произошло 12 октября, Белая Луна перешла в Весы, где будет находиться следующие семь месяцев.

Что обещает прогноз до конца недели и на чем следует сосредоточиться в ближайшие дни, эксклюзивно для Styler рассказала астролог Катерина Соловьева.

Белая Луна в Весах: что началось 12 октября

По словам Соловьевой, 12 октября Белая Луна, которую также называют Селеной, перешла в знак Весов на семь месяцев.

Селена в Весах, объясняет астролог, символизирует дипломатичность, умение примирять других, находить компромиссы, устанавливать справедливость и строить взаимовыгодные партнерские отношения. Проявление этих качеств может помогать в общественной деятельности, искусстве, дизайне, моде и индустрии красоты.

Также этот период Соловьева увязывает с вопросами финансов, партнерства и брака. В то же время начало этого периода она называет испытанием на устойчивость. По ее расчетам, с 13:03 12 октября до 15:27 19 октября Белая Луна будет находиться в "разрушительном градусе" Весов.

Соловьева напомнила, что этот градус имеет двойную характеристику - разрушение и восстановление. На указанный промежуток она не рекомендует назначать важные дела, связанные с общественной деятельностью, искусством, дизайном, индустрией красоты, финансами и брачными отношениями.

Кроме того астролог отмечает, что потребуется выдержка и помощь другим. По ее словам, достойное прохождение испытаний и внимание к чужим трудностям могут принести вознаграждение за стойкость.

Ретроградная Венера: время пересмотреть отношения и планы

В прогнозе Соловьевой отмечено, что период ретроградной Венеры длится с 3 октября по 14 ноября. Астролог связывает его со сферами отношений, финансов, красоты и творчества.

До конца недели она советует не спешить с заключением важнейших договоров, оформлением кредитов, регистрацией бизнеса и началом масштабных финансовых проектов.

Астролог советует отложить покупку дорогой одежды, украшений и предметов искусства, обновление имиджа и дизайна квартиры. В отношениях Соловьева не рекомендует начинать новый роман, переходить на следующий уровень взаимоотношений или принимать решение об их прекращении.

Это время она предлагает посвятить следующим делам:

проанализировать романтические, деловые и дружеские отношения;

вернуться к нерешенным вопросам из прошлого;

избавиться от накопленных обид;

провести ревизию гардероба и аксессуаров;

навести порядок в кошельке;

заняться творчеством.

"Самый важный урок ретроградной Венеры - это научиться принимать и не эгоистично любить себя", - отмечает Соловьева.

Марс в "разрушительном градусе" - когда стоит быть сдержаннее

Отдельное внимание астролог уделила периоду с 23:21 13 октября по 18:49 15 октября. По ее расчетам, Марс в это время будет находиться в разрушительном градусе Льва.

Соловьева трактует этот период как проверку на стойкость и выдержку. Она связывает его с возможными разочарованиями в творческих силах и недоразумениями с партнерами.

Она советует избегать расточительности, легкомыслия, демонстративности и чрезмерной азартности, а также стойко воспринимать поражение. Важные начинания в сферах, связанных с Марсом, в частности в бизнесе, Соловьева рекомендует отложить. В то же время она подчеркивает помощь другим и умение учитывать жизненные уроки.

13 октября - домашние дела и отдых с семьей

Вторник Соловьева называет неблагоприятным для новых начинаний и важных решений. Этот день она советует посвятить домашним делам или отдыху в кругу семьи.

По ее рекомендациям, не стоит инициировать оформление на новую работу, покупку или ремонт автомобиля и бытовой техники, дальние путешествия и сверхурочные нагрузки на работе.

Также в прогнозе отмечено, что с 11:46 до конца суток по киевскому времени Луна будет "без курса". Этот промежуток астролог считает неудачным для важных покупок, новых дел и важных перемен.

14 октября - внимание к информации и личным вещам

Среду астролог характеризует как стрессовый день. Она советует избегать сплетен, лишних разговоров и дезинформации, а также внимательнее следить за вещами, чтобы их не потерять.

В прогнозе на этот день есть оговорки о возможном обмане и мошенничестве.

Соловьева рекомендует не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники и путешествия. Также она рекомендует воздержаться от выяснения отношений с соседями.

15 октября - сосредоточьтесь на привычных делах

В четверг Соловьева рекомендует заниматься привычными делами и не торопиться с важными решениями.

По ее прогнозу день не подходит для начала новых проектов в бизнесе, юриспруденции, образовании и науке. Также она рекомендует отложить новые инициативы, связанные с путешествиями, иностранными языками и международным сотрудничеством.

16 октября - подведение итогов и время с близкими

В пятницу Соловьева советует подводить итоги, освобождать мысли от негатива и проводить время с семьей. Домашнюю уборку и стирку она рекомендует перенести на другой день.

Отдельный акцент в прогнозе - внимание к собственным словам. Астролог предлагает избавляться от слов-паразитов и овладевать ораторским искусством.

В то же время она предостерегает от возможного обмана и мошенничества и не рекомендует начинать новые дела.

17 октября - начало теневого периода Меркурия

В субботу, по прогнозу Соловьевой, начнется теневой период ретроградного Меркурия, который продлится с 17 по 24 октября.

Астролог советует не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники и важные командировки.

Она рекомендует:

возвращаться к предыдущим проектам;

возобновлять общение с бывшими знакомыми;

искать потерянные вещи;

возвращать клиентов;

собирать и анализировать нужную информацию;

исследовать ситуации, требующие внимания.

Сам день Соловьева предлагает посвятить подведению итогов и определению направлений дальнейшего развития.

Кроме того, с 01:15 17 октября по 12:46 18 октября Меркурий, по ее расчетам, будет находиться в "разрушительном градусе" Скорпиона. В это время она не рекомендует назначать важные дела, связанные с коммуникациями, транспортом, документами, торговлей и обучением.

18 октября - завершайте текущие дела

Воскресенье Соловьева называет стрессовым периодом и критическим днем смены фазы Луны. По ее прогнозу, возможны тревоги, мрачные мысли и склонность подвергаться иллюзиям.

Астролог советует внимательно относиться к полученной информации, завершать текущие дела и заниматься рутинным трудом. В то же время домашние дела она рекомендует отложить.

Среди других советов - не начинать новые дела, связанные с развлечениями, азартными играми, выступлениями перед аудиторией и романтическими приключениями.