Меркурий в Скорпионе осенью 2026: даты и советы по поездкам, покупкам и документам

Осенью 2026 года Меркурий трижды пройдет через так называемый "разрушительный градус" Скорпиона. В астрологическом прогнозе эти периоды увязывают с повторением старых ситуаций и необходимостью пересмотреть свои решения. Особое внимание следует уделить поездкам, покупкам, документам и общению.

Какие даты стоит учесть и кого касаются оговорки, эксклюзивно для Styler рассказала астролог Катерина Соловьева.

Когда Меркурий пройдет "разрушающий градус" Скорпиона

По словам Соловьевой, из-за ретроградного движения Меркурий в этом году трижды активирует этот участок зодиака. Она выделяет следующие периоды: 17-18 октября, 29-30 октября и 28 ноября.

В астрологии Меркурий связывается с общением, средствами коммуникации, гаджетами, транспортом, поездками, документацией, торговлей и обучением.

Соловьева объясняет, что ретроградность в ее трактовке позволяет вернуться к определенным ситуациям, пересмотреть свои взгляды и скорректировать действия.

"В данном конкретном случае важно не наступить трижды на одни и те же грабли", - отмечает астролог.

Что учесть по поводу поездок, покупок и документов

Соловьева советует не назначать на указанные периоды принципиальные дела, связанные со сферой Меркурия. В рамках ее прогноза говорится, в частности, о значимых поездках, покупках, оформлении документов и договоренности.

Главный акцент - на осмыслении предыдущего опыта. По ее словам, повторение знакомой ситуации может стать поводом пересмотреть собственную реакцию и не возвращаться к ранее не сработавшим решениям.

Кому следует быть особенно внимательными

Соловьева отдельно выделяет людей, родившихся 2-4 мая под знаком Тельца, 4-6 августа под знаком Льва, 4-6 ноября под знаком Скорпиона и 1-3 февраля под знаком Водолея.

Также предостережение касается тех, у кого основные объекты индивидуального гороскопа расположены в 13-ом градусе Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея.

Следовательно, Соловьева обращается, прежде всего, к людям с конкретными датами рождения и особенностями персонального гороскопа, а не ко всем представителям перечисленных знаков.

Что такое "разрушающий градус"

В своем прогнозе астролог называет его градусом кармической проверки и связывает с испытаниями на устойчивость.

"Он приносит испытания на крепкость, выносливость и выдержку", - объясняет Соловьева.

В Скорпионе она связывает этот градус с эмоциональным напряжением, вспыльчивостью, пессимистическими настроениями и склонностью к риску. В то же время, по ее трактовке, важны умение находить взаимопонимание с другими и способность делать выводы из пережитого.

На чем советует сосредоточиться Соловьева

Положительные возможности этого периода астролог связывает с самопознанием, обучением, пониманием переживаний других людей и помощью нуждающимся.

По словам Соловьевой, главное - не сосредотачиваться только на собственных желаниях, а замечать потребности окружающих и сохранять выдержку в сложных ситуациях. Именно такой подход он считает способом конструктивно пройти указанные периоды.