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Главная Гороскопы Гороскоп на 12-18 октября: астролог Роуз назвала знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех
Гороскопы 11 октября 2026 · 20:05
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Гороскоп на 12-18 октября: астролог Роуз назвала знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех

Деньги могут прийти через смелое решение, новую идею или изменения привычного подхода
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп на 12-18 октября: астролог Роуз назвала знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех

На какие знаки Зодиака свалятся большие деньги (фото: Styler)

Астролог Кейт Роуз определила три знака Зодиака, для которых неделя 12-18 октября может стать особенно благоприятной в финансовых вопросах.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому следует обратить внимание на новые возможности и какие решения могут повлиять на финансовый успех.

Венера остается ретроградной, но это не значит, что возможностей для движения вперед нет. 15 октября Плутон переходит в прямое движение, а Солнце образует благоприятный аспект с Юпитером - энергией, которая помогает пересмотреть финансовые планы и решиться на новый путь.

В конце недели, 18 октября, Первая четверть Луны в Козероге напоминает: для достижения успеха недостаточно мечтать - нужны конкретные действия.

Козерог

Козерогам на этой неделе следует не бояться перемен, даже если поначалу они кажутся неудобными или рискованными. 15 октября Плутон переходит в прямое движение в Водолее, создавая благоприятный момент для поиска новых способов улучшить финансовое положение.

Старые подходы могут больше не работать, поэтому следует быть готовыми пересмотреть карьерные и финансовые стратегии. Успех может прийти через нестандартное решение, новое профессиональное направление или более продуманное управление деньгами.

Рак

Ракам важно перестать недооценивать свои способности, особенно в вопросах карьеры и финансов. 15 октября Солнце в Весах создает благоприятный аспект с Юпитером во Льве, что может подтолкнуть к новым идеям и важным профессиональным решениям.

Речь идет не обязательно о работе, которой вы занимаетесь сейчас: возможность может быть связана с изменением карьеры или собственным делом. Главное на этой неделе - увидеть собственный потенциал и последовательно двигаться к новому финансовому уровню.

Стрелец

Стрельцам пора превращать масштабные планы в конкретные действия. 18 октября Первая четверть Луны в Козероге напомнет, что самих идей недостаточно - успех нуждается в дисциплине, времени и готовности работать на долгосрочный результат.

Это хороший момент, чтобы инвестировать силы в собственную карьеру, новый проект или дело, которое давно хотелось начать. Четкий план поможет не сбиться с курса даже в случае непредвиденных изменений.

Раньше мы писали о знаках Зодиака, которые лучше всего организуют быт.

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