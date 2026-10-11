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Гороскопи 11 жовтня 2026 · 20:05
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Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Роуз назвала знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх

Гроші можуть прийти через сміливе рішення, нову ідею або зміну звичного підходу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп на 12-18 жовтня: астролог Роуз назвала знаки Зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх

На які знаки Зодіаку зваляться велику гроші (фото: Styler)

Астролог Кейт Роуз визначила три знаки Зодіаку, для яких тиждень 12-18 жовтня може стати особливо сприятливим у фінансових питаннях.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, , кому варто звернути увагу на нові можливості та які рішення можуть вплинути на фінансовий успіх.

Венера залишається ретроградною, але це не означає, що можливостей для руху вперед немає. 15 жовтня Плутон переходить у прямий рух, а Сонце утворює сприятливий аспект із Юпітером - енергії, які допомагають переглянути фінансові плани та наважитися на новий шлях.

Наприкінці тижня, 18 жовтня, Перша чверть Місяця у Козорозі нагадує: для досягнення успіху недостатньо мріяти - потрібні конкретні дії.

Козоріг

Козорогам цього тижня варто не боятися змін, навіть якщо спочатку вони здаються незручними або ризикованими. 15 жовтня Плутон переходить у прямий рух у Водолії, створюючи сприятливий момент для пошуку нових способів покращити фінансове становище.

Старі підходи можуть більше не працювати, тому варто бути готовими переглянути кар’єрні та фінансові стратегії. Успіх може прийти через нестандартне рішення, новий професійний напрям або більш продумане управління грошима.

Рак

Ракам важливо перестати недооцінювати власні здібності, особливо у питаннях кар’єри та фінансів. 15 жовтня Сонце в Терезах утворює сприятливий аспект із Юпітером у Леві, що може підштовхнути до нових ідей та важливих професійних рішень.

Йдеться не обов’язково про роботу, якою ви займаєтеся зараз: можливість може бути пов’язана зі зміною кар’єри або власною справою. Головне цього тижня - побачити власний потенціал і послідовно рухатися до нового фінансового рівня.

Стрілець

Стрільцям настав час перетворювати масштабні плани на конкретні дії. 18 жовтня Перша чверть Місяця у Козорозі нагадує, що самих ідей недостатньо - успіх потребує дисципліни, часу та готовності працювати на довгостроковий результат.

Це хороший момент, щоб інвестувати сили у власну кар’єру, новий проєкт або справу, яку давно хотілося розпочати. Чіткий план допоможе не збитися з курсу навіть у разі непередбачених змін.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут.

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